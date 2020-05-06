«أطفال الشارقة» تُنفذ ورشاً فنية وموسيقية عن بعد

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مجموعة من الورش الفنية «عن بعد» عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» منها العزف على آلة الريكورد، وفن الطباعة اليدوية ؛ مستهدفةً أطفال مسار الفنون من مركزي الطفل بالرقة وخورفكان.

وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعبة في الدولة والرامية إلى مواجهة انتشار فيروس «كوفيد 19»، وسعياً من أطفال الشارقة لإبقاء منتسبيها على تواصل دائم بالورش والأنشطة اللازمة خلال تواجدهم في المنزل حفاظاً على صحتهم، وتعزيز تجربة ممارسة الأنشطة عن بُعد.

وتعرف الأطفال خلال ورشة العزف على آلة الريكورد وعلى تاريخ أول ظهور لآلة الريكورد، وذلك في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، والتي أصبحت تنتشر في القرني الخامس عشر والسادس عشر الميلادي وتدخل في عزف المجموعات المختلفة منها: آلة الكمان، والعود، إلى جانب تطور العزف على آلة الريكورد؛ كما تعرفوا على أساسيات العزف الصحيح على الآلة، ومهارات قراءة النوتة الموسيقية بطريقة مبسطة.

وكذلك مهارات التعامل معها وكيفية الحفاظ عليها وذلك خلال الجانب النظري، أما في الجانب العملي فقد تدربوا على الطريقة الصحيحة لحركة الأصابع عند العزف بالآلة، وإطالة النفس وتقوية عضلات القفص الصدري، بالإضافة إلى عزف المقطوعات الفردية.

ومن جانبٍ آخر شارك الأطفال في ورشة «الطباعة» وتعرفوا خلالها على فن الطباعة اليدوية لإنتاج أعمال فنية مبتكرة تحمل قيم جمالية وفنية، بالإضافة إلى طرق الطباعة، وأنواع الألوان واستخداماتها المختلفة في الطباعة.

تسعى أطفال الشارقة من خلال هذه الورش إلى استثمار أوقات الأطفال لتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، في المجالات الفنية، سواء في الرسم أو الطباعة أو حتى الموسيقى.

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