رمضان على قناة الشارقة.. «يداً بيد»

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تقديم برامج نوعية وهادفة، خلال شهر رمضان الفضيل، تستجيب للمستجدات والتطورات التي يشهدها العالم، بهدف إثراء ثقافة الجمهور، وتلبية شغفهم، بما يتناسب مع توجهات القناة، ويواكب استراتيجيات الهيئة باستعراض البرامج المفيدة في شتى مناحي الحياة.

وخصت القناة الجمهور في الشهر الفضيل، ببرنامج توعوي تحت عنوان «يداً بيد»، يهتم ببيان الأحكام الشرعية، ويقدم نصائح اجتماعية، ويعرف الجمهور من مختلف الفئات العمرية في المجتمع، بالسلوكيات الصحية والصحيحة، التي يجب اتباعها في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

ويتحدث البرنامج الذي يبث في تمام الساعة 12:30 من ظهر كل يوم جمعة، عن فيروس «كورونا» المستجد من الناحية الشرعية، ويوجه النصائح الاجتماعية للمشاهدين، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في مكافحة هذا الوباء، وجهود الصف الأول من أطباء، وممرضين، وفرق تعقيم، ومتطوعين، ورجال أمن.

ويهدف البرنامج عبر استضافة نخبة من العلماء المتبحرين في علوم الشريعة الإسلامية، إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، حول سبل التعامل مع هذا الفيروس، وآليات الحفاظ على النظافة، والتزام البقاء في البيوت، والعبادات التي يقوم بها المسلم في بيته، وعدم نشر الإشاعات في المجتمع.

وتسعى قناة الشارقة إلى تنويع خياراتها من البرامج والمسابقات التي تقدمها، بما يلبي رغبات وذائقة المشاهدين، ويوفر لهم حزمة من الأعمال النوعية والمتميزة، التي تتلاءم والمكانة التي حققتها إمارة الشارقة، وتسجل مزيداً من الرقي بالعمل الإعلامي عموماً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز