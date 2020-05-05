مقتل فنان سوري بسبب سيجارة قبل الإفطار

المصدر: وكالات

قتل فنان تشكيلي سوري بعد شجار مسلح بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار، بحسب وسائل إعلام سورية.

وذكرت تلك المواقع أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار المسلح الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

وذكر شهود في تعليقاتهم على الحادث أن كدرش لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي يدخن.

وقالت وكالة "ستيب الإخبارية" إن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.

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