«كأس المعرفة» مسابقات تثري معارف الأسرة

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تقديم الأجواء التنافسية لمشاهديها، حيث تبث هذا العام برنامج المسابقات «كأس المعرفة»، الذي يطرح وعلى امتداد 33 حلقة مجموعة من الأسئلة التي تستهدف جميع أفراد العائلة.

وتقوم فكرة البرنامج الذي يتولى تقديمه الإعلامي محمد الحوسني يومياً من الساعة 9:45 وحتى 11 مساءً، على استقبال المكالمات والرسائل النصية من الجمهور عبر رقم مخصص للإجابة عن 4 أسئلة في مختلف الحقول، منها نصي، وأخرى تشتمل على مقاطع مرئية من صور لمعالم تراثية وتاريخية حول العالم، ومواد فيلمية لمسلسلات درامية أو مقاطع صوتية لآيات قرآنية أو مؤلفات أدبية وغيرها.

جوائز قيمة

ويتدرج المتسابقون خلال المنافسات عبر أربع مراحل، يحظى الفائز بالإجابة عن سؤالها الأول بجائزة قدرها 200 درهم تخوله للانتقال إلى السؤال الثاني الذي تبلغ قيمته 500 درهم.

وفي حال تجاوزه ينتقل إلى السؤال الثالث الذي تبلغ قيمته 1000 درهم، أما السؤال الرابع فيقدم للفائز به جائزتين الأولى قدرها 2000 درهم، والثانية تذكرة العبور إلى المرحلة النهائية للبرنامج، أما إذا أخفق المتسابق في الإجابة عن السؤال الثاني فإنه يخسر قيمة الجائزة الأولى ويغادر المسابقة.

مضامين

وحول هذا البرنامج قال المنتج نجم الدين هاشم: «نحرص على تقديم المضامين الإعلامية الهادفة لجميع أفراد الأسرة، لتطل من جديد على مشاهديها من مختلف أنحاء العالم مقدّمة لهم كنوز المعرفة ومثرية الأجواء الرمضانية بتنافس حماسي شريف يعزز من مخزونهم وثقافتهم».

وتابع نجم الدين هاشم: «يمتاز البرنامج بسلاسة طرحه وعمق الأسئلة وبعدها عن السطحية فضلاً عن امتلاكها لتنوع لافت في المضامين سواء كانت ثقافية أو تاريخية أو دينية لتعم الفائدة على الجميع ونشهد على مادة إعلامية دسمة تقرّب جميع المشاهدين من بعضهم البعض وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمعرفة والعلم».

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