نجوم مصر يلمعون في تجسيد أدوار الشر

المصدر: القاهرة - مها سمير

رغم قلة إنتاجها هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، إلا أن الدراما المصرية في الماراثون الرمضاني الحالي، تميزت بحالة من الاختلاف والتنوع في الكثير من الأدوار والقصص والشخصيات، لعل من بينها أدوار الشر التي لمع فيها عدد من النجوم، فيما أعاد البعض اكتشاف نفسه عبر هذه الأدوار الشريرة، وهو ما نستعرضه عبر السطور التالية.





يأتي الفنان أحمد العوضي كأحد أبرز الأسماء التي لمعت في أدوار الشر هذا العام، بعد تجسيده لشخصية الإرهابي والتكفيري «هشام عشماوي» في مسلسل «الاختيار» من بطولة الفنان أمير كرارة، حيث أتقن العوضي الدور بملامحه الجادة وملامح الشر التي ظهرت عليه طوال حلقات المسلسل، الأمر الذي أشاد به رواد السوشيال ميديا.



ولم يكن الفنان أحمد زاهر بعيداً عن أدوار الشر هذا العام، حيث لفت انتباه الجمهور بتجسيده لدور الشرير المغلف بالكوميديا، من خلال شخصية «فتحي» الشقيق الأكبر لبطل العمل محمد مضان «رضوان»، والذي يخطط لقتل شقيقه.



وينضم الفنان محمد دياب لقائمة أشرار الدراما هذا العام من خلال تجسيده شخصية مدحت في مسلسل «فرصة ثانية» من بطولة ياسمين صبري، ورغم أنها ليست المرة الأولى لدياب في الظهور بشخصية شريرة، إلا أنه لفت الانتباه أيضاً بتجسيده دور «مدحت» طليق «مريم» الذي يجبرها على التنازل عن كافة حقوقها ويهددها بكشف سر شقيقتها ياسمين صبري.





أما الفنان أحمد صلاح حسني، فكان هو الآخر مصدر إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجسيده لشخصية «عزمي صابر أبو شديد» في مسلسل «الفتوة» من بطولة ياسر جلال، حيث أجاد حسني بملامحه الجادة تجسيد دور «الفتوة الشرير» الذي يستولي على حقوق البسطاء ويدخل في صراعات مع «حسن الجبالى» ياسر جلال.



وينضم لقائمة الشر في رمضان الفنانة جومانا مراد، والتي قدمت لشخصية يغلب عليها طابع الشر في مسلسل «خيانة عهد»، ورغم ظهور جومانا كضيف شرف في المسلسل إلا أن دورها، بحسب رواد مواقع التواصل، كان محورياً ومؤثراً في علاقاتها مع ابن الفنانة يسرا في المسلسل، ونجحت في التعبير عن الشخصية بشكل حقيقي.



نفس الأمر ينطبق على الفنانة حلا شيحة في مسلسل «خيانة عهد»، حيث نجحت حلا في تقديم شخصية «فرح» التي تحقد على شقيقتها «عهد» لدرجة محاولتها التخلص من نجلها، بمساعدته على الاستمرار في تعاطي المخدرات.

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