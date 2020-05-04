«نيويورك أبوظبي» يقدم محاضرات حائزي نوبل عبر الإنترنت

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة تضم ست محاضرات أرشيفية استضافها بمشاركة مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل، وذلك لإتاحة الفرصة للأفراد المتواجدين في منازلهم للتعرف على أهم المفكرين والمتحدثين عن كثب، من خلال هذه المحاضرات المتوفرة على قناة المعهد الرسمية على «يوتيوب».





وستمكن المحاضرات الجمهور من الخوض في غمار عدد من الموضوعات والتساؤلات المهمة مثل كيف تعمل الكهرباء على تقوية عضلاتنا ومحاولة التعمق وفهم أصل الحياة الخلوية وتأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع والاقتصاد.





وقال فيليب كينيدي مدير شؤون البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي إن هذه المحاضرات المتعددة الموضوعات تتيح فرصة للمتابعين والمهتمين للقاء والتحاور عبر الإنترنت، في الوقت الذي يفتقد فيه الجميع للاتصال والتحاور المباشر ومقابلة زملاء وأصدقاء جدد ومناقشة الموضوعات المهمة التي تتناولها محاضرة معينة.





وأشار إلى «أن المعهد قدم للجمهور والمهتمين على مدار الفترة الماضية سلسلة من التسجيلات من الأعوام الماضية لتكشف بدورها عن أرشيف غني بالمحاضرات والجلسات الحوارية، حيث يعد ذلك هو الوقت المناسب لنشرها وجعلها في متناول الجميع، وقد بدأنا في هذا الصدد بسلسلة تتضمن ست محاضرات بمشاركة مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل، ويسعدنا إعادة عرض هذه الفعاليات المهمة واستذكار المكانة المهمة والبارزة لهؤلاء المتحدثين، الذين تحدثوا يوماً ما من منبر معهد جامعة نيويورك أبوظبي».

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