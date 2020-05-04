شاهد.. رد الصين المفاجىء على اتهامات أمريكا بشأن كورونا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

فاجأ شكل الرد الصيني على الاتهامات الأمريكية الكثيرين، فبدلاً من البيان الصحفي المعتاد الذي يشكك في الاتهامات المختلفة التي كانت البلاد هدفاً لها منذ بداية جائحة الفيروسات التاجية، قررت الصين شن هجوم مضاد على واشنطن بفيديو أقل ما يقال عنه أنه أصلي بحسب (CNEWS) الفرنسية.

فباستخدام تماثيل لعب كرتون وأصوات مسرعة بشكل مصطنع لإبراز الجانب "الكارتوني" من التنسيق، تسخر بكين من الولايات المتحدة. في الدقيقتين تقريبًا اللتين بثتهما شينخوا على الشبكات الاجتماعية، تدعي الصين أنها حذرت في الوقت المناسب من خطر فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر.

من خلال قيامها بذلك، فإن الدولة الآسيوية، التي كانت أول من عانى من الوباء الخطير، تحاول تخليص نفسها من الانتقادات العديدة التي وجهها دونالد ترامب، ولكن أيضًا على الأسئلة التي قدمتها فرنسا على وجه الخصوص.

على سبيل المثال، أعلن إيمانويل ماكرون أنه "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا يعرفها المرء".

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ولكن بخلاف الجواب البسيط، تؤكد الصين أيضًا على سوء إدارة الأزمة من قبل إدارة دونالد ترامب. الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أعلى ميزانية عمومية رسمية، ويبدو أن الوضع قد ظل راكداً لعدة أيام، عندما شهدت غالبية البلدان المتضررة انخفاضًا في الحالات والوفيات.

وعلى الرغم من اتفاق تجاري تم التوقيع عليه قبل بدء الوباء، فإن العلاقات بين البلدين تظل متوترة.

الملاحظ أن شركة (ليغو) وجدت نفسها وسط الصراع من دون قصد لأن فيديو الرسوم المتحركة المعني يستخدم النمط المميز للغاية لشخصياتها، قائلة: "لم نشارك بأي شكل من الأشكال في إنتاج هذه الرسوم المتحركة. كشركة للألعاب، نحن نركز على جلب الألعاب للأطفال والعائلات.

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