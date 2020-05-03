تسقط بشرى.. والمتهم رامز

المصدر: البيان الإلكتروني

سقطت الفنانة بشرى أرضًا، في أثناء تصوير مشاهد من مسلسل «القمر آخر الدنيا»، وأظهرت صور مسربة للواقعة الفنانة المصرية مستلقية على أريكة، في انتظار تشخيص الطبيب للاطمئنان على حالتها الصحية.

وبعد أن تسربت صورها إلى الإعلام تبادر إلى الأذهان أن بشرى وقعت ضحية الفنان رامز جلال عبر برنامجه الذي يثير الكثير من الجدل أخيراً، ويحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وأنه هو السبب وراء إصاباتها.

الطبيب طمأن الفنانة بشرى، ونصحها بالحصول على قسط من الراحة، حيث ظهرت أمارات الإعياء على وجهها، مع صعوبات في التنفس. لكنها أصرت على استكمال تصوير مشهدها الذي انتهت إليه من المسلسل.

يذكر أن بشرى وقعت في مواسم سابقة ضحية مقالب رامز جلال خلال برنامج «رامز في الشلال»، وحينها هوت في مياه الشلال من أعلى جسر معلق وصرخت طالبة النجدة فور سقوطها في المياه.

وتدور أحداث مسلسل «القمر آخر الدنيا» الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لبشرى في التلفزيون، حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، ويشاركها في البطولة مؤمن نور وساندي على ومادلين طبر، وتحت إدارة المخرج تامر حمزة.

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