بالصور..تعرف على قصر هاري وميغان.. قيمته 13 مليون دولار ويتوسط قصور المشاهير

المصدر: ترجمة : راضية آيت خداش

يتطلع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى شراء قصر بقيمة 13 مليون دولار يقع على مقربة من قصر الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وقصر الممثل بين أفليك.

يتكون القصر من ست غرف نوم بالقرب من حي Pacific Palisades الثرى في لوس أنجلوس وتخطط ميغان لدعوة والدتها للعيش معها في القصر، حيث خصص لها ملحق خاص، ومن المقرر أن تعتني والدتها بتربية الطفل آرشي.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن: "بمجرد انتهاء الحجر الصحي والإغلاق، سينتقل هاري وميغان إلى قصرهما الجديد.

ويضم القصر الفاخر مسبحا وسينما وإطلالة خلابة على البحر.

المالك الحالي للقصر هو منتج الأفلام ستيف تشاسمان، الذي طرح العقار للبيع في السوق شهر سبتمبر.

وذكر موقع المشاهير TMZ الشهر الماضي أن هاري وميغان يبحثان عن منزل بسعر يتراوح بين 12 إلى 18 مليون دولار في منطقة Bel-Air الحصرية.

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