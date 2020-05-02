تصاميم ألبسة من وحي الفيروس المستجد

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اقترح استديو التصميم الهولندي «رو كولور» استخدام الجوارب وسيلة للمساعدة في منع انتشار الفيروس التاجي، مستنداً إلى نصائح الأطباء بضرورة استخدام المرفقين بدلاً من اليدين عند السعال أو العطس، باعتبار ذلك من الوسائل لمنع انتشار الفيروس على الأسطح.

وأوضح مؤسس المشارك في الاستديو، كريستوف براك، لموقع إخباري: «أثناء العصف الذهني، وجد الاستديو أن الجورب لديه الشكل المثالي مع كعبه، ليتناسب مع أي كوع، وجميعنا لديه جوارب «فردية يتيمة» يمكن أن تشكل مورداً»، مضيفاً أن «جورب الكوع» يشكل طريقة أيضاً لإبقاء الملابس نظيفة أثناء اتباع نصيحة الأطباء، بشأن طريقة العطس والسعال.

يذكر أن التصميم المقترح ليس مفهوماً لمنتج جديد، بل هو شيء يمكن للمرء القيام به من تلقاء نفسه، إذ يقترح الاستديو أن نأخذ مقصاً، ونقطع بأيدينا الجوارب، ثم ندخلها في ذراعنا وصولاً إلى الكوع.

وقد أكد الاستديو أنه أراد تحفيز عقلية الأعمال اليدوية في هذه الفترة، والتفكير بشيء يمكن للجميع القيام به، باستخدام شيء يمتلكه الجميع من دون استخدام الآلات.

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