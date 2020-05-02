معرض فني في زمن الكورونا يستخدم "الواقع المعزز"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

الواقع المعزز سيعطل عالم الفن والتصميم بالطريقة نفسها التي عطلت بها المنصات الرقمية صناعة الموسيقى والأفلام والإعلام ابتكر المصمم التشيلي، سباستيان ارازوريز، معرضاً على الانترنت في زمن الكورونا، يتيح لجامعي التحف والفنون مراجعة الأعمال الفنية من منازلهم باستخدام أدوات الواقع المعزز.

المنصة الرقمية التي طورها ارازوريز مع الفنان زاندر ايكبلاد، والتي تدعى "أول شو"، تتيح للفنانين نشر أعمالهم بأنفسهم، فيما يقوم الشراة بالاطلاع عليها ومراجعتها في منازلهم.

ووفقا لموقع مجلة مختصة بالتصميم، يمكن للمشاهدين تصفح الأعمال الفنية على هواتفهم الذكية، وما أن يجدوا غايتهم، يمكنهم اختيار مراجعة العمل عبر تطبيق مصاحب "المشاهدة باستخدام الواقع المعزز"، وهذا يسمح لهم بإنشاء صفحة جديدة مع رمز تلفون ما أن يتم النقر عليه حتى يظهر العمل الفني داخل منازلهم، فإذا كانوا مهتمين بشرائه، فبإمكانهم الاتصال بالفنان.

حتى الآن، يضم المعرض الرقمي أعمال للمصمم جو دوسيه مع "نصب يمثل التباعد الاجتماعي" في سلسلة من المنحوتات السوداء، كذلك رسم للفنان أريك كاهان "سأقتل من أجل جائزة نوبل للسلام" واقتراح للمصمم ارازوريز يتعلق بتحويل كاتدرائية نوتردام الى منصة إطلاق صاروخية، وغيرها.

وقال ارازوريز للموقع: "هناك أوجه قصور شديدة تصيب صناعة الفن من الممكن أن تخفف منها تقنية الواقع المعزز، وفيما جامعو التحف يتضررون مالياً، إلا أنهم يظلون منفتحين لفرص الاستثمار في الفن". وأعرب المصمم المولود في تشيلي عن اعتقاده ايضاً بأن المشكلات التي يسببها الوباء سوف توجه الموجة التالية من التعبير الإبداعي، وأن الواقع المعزز، سيستمر في ترك بصماته على نوع الفن الذي يصنعه الناس، وطريقة مشاهدة الأعمال الفنية بعد الأزمة.

وكان المصمم قد قال في فيلم قصير نشره على "انستغرام": " الواقع المعزز سيعطل عالم الفن والتصميم بالطريقة نفسها التي عطلت بها المنصات الرقمية صناعة الموسيقى بأكملها أو صناعة وسائل الإعلام الاخبارية أو صناعة الأفلام"، مصرحاً في أحد أفلامه بشكل مثير للجدل أن مهنة الهندسة المعمارية ستزول على يد الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، قال الفنان المشارك في تطوير منصة "أول شو"، راندر ايكبلاد: "مع وصول تقنية المسح الضوئي، والـ5 جي والتقنية ثلاثية الابعاد ونظارات الواقع المعزز، فإن الفن كما نعرفه سيتغير إلى الأبد، ونحن نتطلع الى بداية عالم فني جديد".

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