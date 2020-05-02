شاهد.."طبيب الغلابة" يفضل سماعة طبية على عيادة "قلبي اطمأن"

المصدر: البيان الإلكتروني

قلبى اطمأن برنامج يقدمه الشاب الإماراتي "غيث"، له صدى كبير ومؤثر في المجتمعات العربية وعلى وسائل الإعلام في مختلف الدول لما يحمله من أهداف إنسانية نبيلة ويقدم من خلاله مساعدات للمحتاجين والبسطاء من الناس ولكن في حلقة البرنامج التي عرضت مساء "الجمعة" كان الوضع محتلفاً لقصة كان بطلها الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة كما يلقبه أهالي طنطا المصرية.

رفض الدكتور محمد مشالى، قبول تبرع كبير بملايين الجنيهات وتجهيز عيادة جديدة له في أشهر شوراع طنطا في جمهورية مصر على أحدث طراز وقبوله سماعه طبيه قيمتها 80 جنيه.

واستضاف برنامج قلبي اطمأن في حلقة الجمعة طبيب الغلابة كما يطلق علية في حلقة كان لها صدى واسع ورد فعل كبير بين مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد وجد مقدم البرنامج "غيث" صعوبة كبيرة في استضافة الدكتور مشالي بسبب انشغاله الدائم وانتظر فريق البرنامج الطبيب لساعات أمام البناية التي يسكنها، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال "غيث" إنه أحيانًا يقطع فريق البرنامج مسافات طويلة للوصول إلى أشخاص من أجل إحداث تغيير جوهري في عملهم لكن ردة فعلهم تدهشنا كطبيب الغلابة الذي حاول أكثر من مرة تجاهل مقابلتنا ولم يقابلنا إلا بعد أن طلبنا منه مساعدة شخص مريض في الطريق.

وطالب مشالي "غيث" بمساعدة الجمعيات الخيرية في المحافظة المصرية وأنه لا يستحق المساعده وأنه وهب نفسه لخدمة الفقراء.

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