محطات في حياة نجم بوليوود ريشي كابور

المصدر: البيان الإلكتروني

فجع عشاق بوليوود اليوم بخبر وفاة النجم الكبير ريشي كابور في مومباي بعد معركة دامت عامين مع سرطان الدم عن عمر ناهز 67 عامًا.

و بحسب ديلي ميل البريطاني، جاءت وفاته بعد ساعات فقط، من وفاة النجم الهندي عرفان خان عن عمر 54 عامًا، ما وجه ضربة مزدوجة لصناعة أفلام بوليوود.

وأصيب النجم كابور بمرض السرطان في 2018 وتلقى العلاج في نيويورك العام الماضي قبل عودته إلى مومباي، وقالت عائلته في بيان: "ظل مرحًا وعازمًا على العيش على أكمل وجه خلال عامين من العلاج عبر قارتين".

و ريشي ينتمي لعائلة كابور التمثيلية الشهيرة، و وسطع نجمه في السبعينيات والثمانينيات، حيث تم تصويره في فيلم 1976 كابيا كابي مع الممثلة نيتو سينغ التي تزوجها في 1980.

وكان والده، راج كابور، وجده بريثفيراج كابور من أقطاب بوليوود، صناعة الأفلام الهندية في مدينة مومباي الساحلية غربي البلاد.

وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول كطفل في فيلم "ميرا نام جوكر" عام 1970. وشارك في أكثر من 90 فيلمًا.

وتزوج ريشي الممثلة الهندية نيتو سينغ، والتي شارك معها بطولة 12 فيلما، وأنجبا طفلين.

وتسابق اصدقاؤه في الوسط الفني في رثائه فكانت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا، أول المعزين، حيث قالت عبر تويتر :"قلبي ثقيل جدًا.. هذه نهاية حقبة.. ريتشى قلبك الصريح وموهبتك التي لن تتواجد مرة أخرى"، فيما غرد أميتاب باتشان عبر حسابه على تويتر قائلًا:"زميل بوليوود ريشي كابور رحل.. مات للتو.. أنا محطم."

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن كابور كان قوة موهبة، و أضاف عبر تويتر : «سأتذكر دائمًا تَفاعلاتنا، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي».

ولد ريشي كابور في مومبابي في الرابع من سبتمبر 1952، وهو ممثل ومنتج ومخرج هندي، نال البطولة الأولى في السينما في 1973 من خلال فيلم Bobby مع ديمبل كاباديا، ومنذ ذلك الوقت وحتى 2000،

كان ريشي كابور بطلًا لأكثر من 90 فيلمًا رومانسيًا، منها: (Amar Akbar "أمر أكبر أنتوني" مع النجم أميتاب باتشان، حيث كانت أكثر الأفلام بصحبة صديقه أميتاب باتشان.

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