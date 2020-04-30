بعد 24 ساعة من وفاة أحد مشاهير بوليوود.. الهند تفقد ممثلا آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى اليوم الخميس الممثل الهندي الشهير ريشي كابور عن عمر يناهز 67 عاما في مستشفى بمدينة مومباي، ليكون ثاني ممثل شهير تفقده السينما الهندية خلال 24 ساعة، إذ أعلن أمس الأربعاء عن وفاة الممثل الهندي الشهير عرفان خان.

وكان الممثل ريشي قد أصيب بمرض السرطان، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

وقالت أسرة كابور في بيان لها إن ريشي كان " مرحا حتى النهاية"، بحسب ما ذكرته شبكة " ان دي تي في".

ويعد ريشي من أشهر نجوم السينما الهندية، ومن ضمن أبرز أفلامه " بوبي " و " شانداني"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقد كتب صديقه والممثل الشهير اميتاب باتشان تغريدة قال فيها" ريشي كابور ذهب، لقد توفى، أنا محطم".

وقد شارك الاثنان معا في عدد من الأفلام من أشهرها "قمر أكبر انطوني".

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