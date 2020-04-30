لقطات مذهلة لدلافين متوهجة تسبح وسط "حريق البحر"

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر لقطات مذهلة سربا من "الدلافين المتوهجة" وهي تسبح عبر الطحالب الحيوية قبالة ساحل كاليفورنيا.

ووصف المصور باتريك كوين - الذي التقط الفيديو من ساحل نيوبورت بيتش، كاليفورنيا - المشهد بأنه "من أكثر الليالي سحرية" في حياته.

ونجم العرض الضوئي عن قيام الدلافين بإزعاج الكائنات الدقيقة، التي تتوهج بشكل من أشكال الاستجابة للخوف بحسب روسيا اليوم.

وسعى كوين للبحث عن المشهد الطبيعي، بعد مشاهدة الدلافين وهي تسبح عبر المياه المتلألئة في برنامج على "نيتفلكس"- وانطلق في رحلة مع وكالة الجولات السياحية المحلية Newport Coastal Adventure.

وكتب كوين على "إنستغرام": "كنا في الخارج لبضع ساعات، وفي النهاية ظهر دلفينان لبدء عرض متوهج لا يصدق".

وينتج تأثير التوهج، الذي يُشار إليه غالبا باسم "حريق البحر"، عن طريق الكائنات المجهرية أحادية الخلية والمعروفة باسم dinoflagellates، وخاصة تلك التي تنتمي إلى فصيلة Noctiluca scintillans.

وتنتج المخلوقات الدقيقة مادتين كيميائيتين - لوسيفيرين ولوسيفيراز، وإنزيم. وعند الجمع بينهما، يحفز الإنزيم تفاعلا على لوسيفيرين - ما يؤدي إلى وميض أزرق مميز يستمر حتى زهاء 100 مللي ثانية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز