منع ظهور رامز جلال في الإعلام المصري.. وأم بي سي : القرار لاينطبق علينا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكّد نقيب الإعلاميّين المصريّين، الدكتور طارق سعدة، أن النقابة قررت منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية.

وقال سعدة لـ تلفزيون "النهار": "أصدرنا قراراً بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج رامز جلال، الذي يقدّم برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر قناة "أم بي سي مصر"؛ وبناء على بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ونظراً للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري، قررنا منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية".

وأشار سعدة إلى أنه في حال عدم التزام رامز جلال بتسوية أوضاعه طبقاً للقانون، فسوف يعرّض نفسه للعقوبات الجنائية المنصوص عليها، مؤكداً أنه وفقاً لبيان النقابة، فإن "رامز جلال يمارس نشاطاً إعلامياً كمقدم برامج عبر قناة أم بي سي مصر، وهي قناة موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم مصر، وقد تبيّن أن رامز جلال غير مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، ولم يحصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادتان 2 و19، من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

وأضاف: "على قناة أم بي سي مصر تنفيذ قرار نقابة الإعلاميين المصريين، بناء على قانون النقابة الذي نص على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي".

وردت مجموعة "إم بي سي" على قرار نقيب الإعلاميين المصريين منع ظهور جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، معتبرة أن القرار هو شأن داخلي في مصر، وأكدت " أم بي سي" في بيان رسمي "إن القرار خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنوات "إم بي سي" .

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