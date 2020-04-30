لا ضرورة لعلاج مريض فيروس كورونا في هذه الحالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة الروسية، أنه لا ضرورة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا المستجد ولم تظهر عليهم أعراض المرض، قائلة إنه إذا كانت الإصابة بمرض كورونا المستجد، تجري من دون أعراض، فإن العلاج غير مطلوب.

وفي الوقت نفسه، من الضروري فرض عزلة ذاتية على المريض ومراعاة كل تدابير وإجراءات الحجر الصحي" بحسب روسيا اليوم.

ومنذ بداية الوباء، أصيب حوالي 3.1 ملايين شخص بالفيروس التاجي في مختلف أنحاء العالم، وتوفي بسببه أكثر من 210 آلاف شخص، وفى روسيا، فوفقا لبيانات مقر العمليات الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تم تسجيل 99399 حالة إصابة، وتم تعافي 10286 شخصا، وتوفي 972.

وقال الأكاديمي الروسي فاليري تشيريشنوف إن روسيا بدأت دراسات سريرية على علاج لفيروس كورونا عن طريق استنشاق مخاليط الهليوم والأكسجين (GCS) التي يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية.

وأضاف الأكاديمي الروسي وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه "تتم في مدن كومي وسان بطرسبورج على المرضى استخدام هذه الطريقة بالفعل، إلى جانب التهوية الاصطناعية للرئتين، هناك أيضًا طريقة خلط الهليوم والأكسجين هذه".

وفي وقت سابق، أشار تشيريشنوف إلى أن مثل هذا الاستنشاق سيساعد على تخفيف مسار المرض، لذا فإن وجود الهيليوم يساعد على توصيل الأكسجين إلى الحويصلات الهوائية، بالإضافة إلى ذلك، يسمح الهيليوم بتسخين الخليط إلى 100 درجة، حيث يموت الفيروس، يمكنك الإصابة بحروق من الهواء العادي عند درجة الحرارة هذه.

في 27 أبريل، تحدثت نائبة محافظ موسكو أناستاسيا راكوفا عن نتائج علاج الروس لفيروس كورونا باستخدام البلازما. وفقا لها، تحسنت حالة المرضى.

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