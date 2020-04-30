إيقاف "رامز مجنون رسمي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة نقيبها الدكتور طارق سعدة، قرارًا بمنع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

ونص القرار الصادر، حسب موقع مصرية، على أنه "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج "رامز مجنون رسمي" لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج سالف الذكر.

وتابع القرار: بعد الاطلاع على الدستور في مادته العاشرة، والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة، والتي تنص على الآتي: تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامى.

وتنص المادة الخامسة على أنه: يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويكون الميثاق ملزمًا للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه.

كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول.

وأوضح القرار، حيث إن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على قناة: "إم بي سي"، وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز