صورة من داخل مخيم للاجئين تفوز بمسابقة تصوير خاصة بالغذاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فازت صورة كان قد التقطها مصور من بنغلاديش لأطفال داخل مخيم عائد للاجئي الروهينغا، بجائزة مسابقة تصوير خاصة بالغذاء، أخيراً.



وقد منحت لجنة تحكيم المسابقة، المصور، "كي إم أسد"، جائزة "بينك ليدي فوود" لعام 2020، على الصورة التي التقطها لأطفال لاجئين مصطفين في طابور بانتظار توفير الطعام لهم.



تم التقاط الصورة داخل مخيم للاجئي الروهينغا في بزار "كوكس" ببنغلادش، وهو المخيم الذي يعيش فيه أكثر من مليون شخص ممن وضعوا تحت الحجر أخيراً وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.



قالت مؤسسة الجائزة، كارولين كينيون لـ "هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي. بي. سي.": "هذه الصورة المؤثرة تتحدث حقاً عن عصرنا، فالعالم في قبضة كوفيد-19، والحياة الطبيعية، مهما كانت، قد توقفت بالنسبة لنا جميعا".



وأضافت كينيون: "أطفال لاجئي الروهينغا يذكروننا بهشاشة الحياة، وأن حاجتنا للغذاء من أجل البقاء تربطنا جميعاً في جميع أنحاء العالم، فنحن جميعنا متشابهون".



وقد اختارت لجنة تحكيم الصورة، بعد قيامها بفحص 9 آلاف صورة مشاركة من أكثر من 70 دولة، وقد تم الإعلان عن الفائزين عبر الانترنت في حدث تم بثه مباشرة.

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