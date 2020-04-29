هيدروكسي كلوروكين يعود للواجهة وأطباء يؤكدون شفاء 91 % من متناوليه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

وجهت جمعية الأطباء والجراحين الأميركيين رسالةً إلى حاكم أريزونا دوغ دوسي تحض على توسيع نطاق استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس "كوفيد-19" بعد تثبّتهم من قدرته على شفاء المصابين بنسبة 91 %، مع التأكيد على عدم ضرورة "انتظار إجراء مزيد من التجارب".



ويزعم الأطباء وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطناية، أن بيانات 2333 مريض مصاب بفيروس كورونا مستقاة بمعظمها من معاينات عدد من الممارسين أظهرت شفاء نسبة هائلة منهم قاربت 91 بالمئة.



وكان الدكتور وخبير المناعة والأمراض المعديةالأميركي أنتوني فوشي قد نصح باعتماد الحذر في استخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين حتى إجراء المزيد من الاختبارات عليه. كما أصدرت منظمة الغذاء والدواء تحذيرات من استعماله كذلك خارج المستشفيات نظراً لتسببه بمشكلات خطيرة في القلب لدى بعض المرضى، وذلك بالرغم من أنه أظهر بعض النتائج الواعدة علماً أن تقارير أخرى كشفت عن تسببه بموت المرضى عقب اعتماده في العلاج الأمر الذي شكك بنوع العلاج الذي أثنى عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه عنصراً يغير قواعد اللعبة. وفي السياق، تجاهلت جمعية الأطباء والجراحين الأميركيين مثل تلك التقارير مشيرةً إلى أن المرضى المقصودين فيها كانوا يعانون من حالات بالغة وأنهم لا يمثلون النموذج المعتمد حيث أن فرصة ونسب وفاتهم كانت مرتفعة أصلاً.

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