يتحايل على الحجر ببيع الخضار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

سافر الهندي، بريم مروتي بانداي، أكثر من 800 ميل متنكراً كبائع بصل، في محاولة يائسة للوصول إلى منزله وسط الإغلاق التام الصارم في الهند، ليجد نفسه إثر وصوله إلى مسقط رأسه في مدينة براياغراج، محتجزاً في الحجر الصحي حيث أرسلته قوات الشرطة المحلية.



ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية، عن شرطة مدينة براياغراج قولها إن الرجل، وهو موظف في مطار مومباي، حمّل شاحنة ب28 طناً من البصل وسافر مسافة 1400 كيلومتر من مومباي إلى مسقط رأسه في شمال الهند.



لكن أخبار بانداي وصلت إلى الشرطة في اليوم التالي، فتم إرساله إلى الحجر الصحي، وفقاً لما أفاد به مسؤول كبير في شرطة براياغراج، أرفيند كومار سينغ، والذي أكد: «لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، لكن تم احتجازه في مركز للحجر الصحي كإجراء احترازي لأسبوعين».

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