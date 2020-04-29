طائرة نفاثة.. منزل أحلام مسنة أمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

شيدت مصففة الشعر الأميركية المسنة، جو آن أوسيري، منزل أحلامها، داخل الطائرة النفاثة المتقاعدة منذ عام 1994، بجوار بحيرة في ميسيسيبي، التي تتكون من ثلاث غرف نوم وحوض استحمام ساخن في قمرة القيادة.

وأطلقت الجدة الأميركية اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منزلها الجديد، حسب ما ذكرته صحيفة «ميرر» البريطانية.

كان صهر جو آن، يعمل مراقب الحركة الجوية في مطار غرينوود مع شركات إنقاذ الطائرات، قد طلب منها أخذ طائرة الركاب «بوينغ 727» المهجورة، لتسكن فيها، بعد أن دُمر منزلها المتنقل في عاصفة جليدية.

وحوّلت الجدة طائرة ركاب «بوينغ 727» لمنزل أحلامها على ضفاف البحيرة في بينوا ميسيسيبي، بالقرب من المطار بحسب الشرق الاوسط.

يذكر أن تكلفة الطائرة التي يبلغ طولها 42 متراً، التي عملت من مايو 1968 حتى سبتمبر 1993، 2000 دولار فقط، بينما تكلفة تحويلها إلى منزل حوالي 30 ألف دولار.

ووضعت مصففة الشعر، التي يبلغ عمرها 52 عاماً، الطائرة، في مكان مرتفع فوق البحيرة حتى تعطي الانطباع بأنها كانت في حالة طيران، واصفة إياها بأنها «أفضل منزل في العالم»، الملقب بـ«ليتل ترمب».

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