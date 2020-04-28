ملكة جمال العرب توقع بالمشاهير

المصدر: دبي - البيان

تشارك ملكة جمال العرب عارضة الأزياء المغربية غزلان شرقاوي في برنامج «رامز مجنون رسمي» مع الفنان رامز جلال، الذي بدأ عرضه خلال شهر رمضان الحالي، وتقوم غزلان فيه بدور المضيفة التي تستقبل نخبة من المشاهير العرب منهم نبيلة عبيد وفيفي عبده وباسم ياخور وسوزان نجم الدين وحسن شاكوش وغيرهم من نجوم الفن والرياضة، حيت تقوم غزلان وزميلاتها بتوهيم الفنان على أنه سيكون ضيفاً في برنامج حواري مع المذيعة أروى إلى أن يكتشف أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال.

ومن الجدير بالذكر أن غزلان حصلت على لقب ملكة جمال العرب لسنة 2018 في حفل كبير أقيم في بيروت العاصمة اللبنانية وعرض على قناة MTV وهي كذلك خبيرة تجميل وتعمل كعارضة أزياء.

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