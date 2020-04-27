خلال الحجر المنزلي.. "دلغونا" تغزو العالم!

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من رحم العزلة ولد جنون القهوة المخفوقة ذات المنشأ الكوري الجنوبي، وتدعى "دلغونا"، لتتفشى عبر مواقع التواصل حيث نادراً ما تتصفح "انستغرام"، "تيك توك" و"فيسبوك" دون أن تمرّ على مقطع فيديو لأحدهم يخفق السكر والقهوة الفورية مع المياه المغلية قبل أن يتوجه بالحليب المثلج ليصنع شراباً رغوياً يعرف بقهوة دلغونا، التي بات وفق "غوغل ترندس" نوع القهوة الأكثر بحثاً في العالم متفوقاً على ما عداه.

لكن لماذا اجتاحت الدلغونا عالم الانترنت وحلقت دائرة البحث عنها إلى 1800% في منتصف مارس الماضي وسجلت ارتفاعاً آخر بنسبة 1700% إضافية في منتصف أبريل؟؟

يقال إن اسم القهوة مأخوذ من نوع حلوى مشابهة في كوريا الجنوبية. وقد اكتسبت على الأرجح شهرتها بسبب جاذبية الشكل أولاً كعنصر فائق الأهمية على الإنترنت ولأنها تتمتع بكافة المواصفات الجنونية المرتبطة بعزلة "كوفيد 19". أي أنها طريقة للحصول على قهوة تتخذ مظهر تلك التي تقدمها المقاهي ويمكن صنعها بمكونات القهوة الفورية بخسة الثمن إضافةً إلى مكونات أساسية موجودة في كل منزل.

لذا فإنها وكغالبية الموضات السائدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بما يمكننا مشاركته عبر الشبكة وما يمكننا القول بأنه صنيع أيدينا ونتاج خبرتنا بالرغم من أننا عالقون في منازلنا!

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