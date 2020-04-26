عبدالله ناصر نجم واعد يولد عبر "خاشع ناشع"

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

كان يتحرك بثقة بين الممثلين وبألفة مع المكان بكل ما يحمل من تفاصيل في موقع تصوير مسلسل «خاشع ناشع». إنه الطفل عبدالله ناصر محمد الذي يبلغ من العمر 13 سنة، الذي لم يكن وجوده هامشياً بل أساسياً، فهو قد التحق بمجال التمثيل منذ كان عمره 9 سنوات، وما دوره الجديد إلا مواصلة لمسيرته.

قال عبدالله في حديثه لـ «البيان» أؤدي في المسلسل دور «دحروي» الولد الذي لا يهتم به لا أبوه «خاشع» عبدالله زيد، ولا أمه نورا علي، إنما تهتم به الجدة سلوى بخيت وأي مشكلة تحدث تدافع عنه.

مشاهد

عن مشاركته في «خاشع ناشع» الذي يعرض على قناة الإمارات. قال عبدالله: كان لدي 83 مشهداً، وعند التصوير في المسلسل اختصرت إلى 79 مشهداً. وأضاف: لم تكن هناك أي صعوبات في العمل، وعندما كنت أصل إلى «اللوكيشن» كان يقول لي الفنان عبدالله زيد «عبود» ركز، لا تفعل كذا وافعل كذا. كما يوجهني إلى جانبه عدد من فريق العمل.

وذكر عبدالله: أخي أحمد الجرن يعمل في المجال الفني، وكان قد انتبه إلى موهبتي التمثيلية عبدالله زيد وجمعة علي وسألوني إن كنت أمثل معهم، خاصة وأن أخي احمد الجرن يشارك معهما فاستشرت أهلي ووافقوا على مشاركتي بالعمل.

طموح

قال عبدالله ناصر محمد: أول مشاركة لي في التمثيل كانت في مجال المسرح وكان عمري 9 سنوات، وفي أول عرض كنت أرتبك ولكن في العرض الثاني كنت قد بدأت أتعود. وأضاف: شاركت في العديد من العروض المسرحية منها مسرحية «مدينة الثلج» كما ظهرت في فيلم «غزوة خورفكان» وهو عن الغزو البرتغالي للمدينة وكنت أنا وصديقي في الفيلم قد رأينا سفنهم عند وقوفنا على الجبل وذهبنا إلى شيخ القبيلة وأخبرناه بما رأينا.

وعبدالله لا يفكر بأن يكون التمثيل موضوعاً عابراً في حياته إذ قال: أفكر مستقبلاً بدراسة تخصصية للتمثيل. وقال: منذ الآن وأنا أشعر أنني ممثل ولدي شهرة رهيبة بين زملائي في مدرستي في «دبا» وشهرني دوري «دحروي» في المسلسل كثيراً.

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