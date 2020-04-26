محمد رمضان أول الواصلين إلى قاعة المحكمة في رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن المخرج المصري محمد سامي، لم يدرك أن مشهداً واحداً لا يتجاوز زمنه «3 دقائق»، يجمع الفنان محمد رمضان وعبد العزيز مخيون معاً، سيكون بمثابة الطريق التي ستأخذ محمد رمضان إلى المحكمة، بتهمة «إهانة الدولة المصرية»، ففي المشهد الذي يشكل جزءاً من أولى حلقات مسلسل «البرنس»، يقوم رمضان بتمزيق الجواز المصري، ورميه على الأرض، معلناً في الوقت نفسه رفضه، «فكرة السفر إلى الخليج»، بحكم أن «الغربة كربة»، وأن «دموع والده غالية».

في المقابل، بدت العواطف الجياشة ودموع عبد العزيز مخيون، التي سالت في المشهد، غير كافية لـ «إقناع» رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ثاروا غضباً وجدلاً ضد رمضان ومسلسله «البرنس»، في وقت كان فيه المحامي سمير صبري، وزميله أيمن المحفوظ، قد قدما بحق رمضان بلاغين منفصلين إلى النائب العام، طالبا فيهما بمحاكمة رمضان، وإيقاف «عرض المسلسل»، عقاباً له، على «إهانة الدولة المصرية»، على اعتبار أن جواز السفر يعبر عن شخصية الدولة القانونية، وأن أي إهانة لهذه الوثيقة، يجرمها القانون الجنائي المصري.

مشهد تمزيق الجواز المصري، لم يمر مرور الكرام على الملأ، فقد «كان مستفزاً» للكثير من متابعي المسلسل، ومن بينهم الفنان حسين فهمي، الذي عبر عن استيائه من المشهد، وفق ما نقله الإعلامي جمال عنايت، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، في تعليق نشره على «الفيسبوك»، قائلاً: إن «هناك العديد من الحلول الدرامية لهذا المشهد، بحيث يتجنب من خلالها رمضان والمخرج، عملية تمزيق الجواز ورميه على الأرض».

مشهد تمزيق جواز السفر، لم يكن الخطأ الوحيد، الذي شاب حلقة المسلسل الأولى، التي بدا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وقفوا لها بالمرصاد، بعد نشرهم عدداً من الأخطاء، التي وقع بها المخرج، مطالبين بضرورة الانتباه إلى هذه التفاصيل، التي يمكن لها أن تشوه حلقات المسلسل، الذي يجدد فيه رمضان دماء العلاقة بينه وبين المخرج محمد سامي، بعد أن قدما العام الماضي مسلسل «الأسطورة»، وحاز نسبة إعجاب عالية.

أحداث «البرنس» تدور حول عائلة رضوان البرنس، الذي يقع بعد وفاة والده، في العديد من المشكلات مع عائلته، والتي يتولى على عاتقه مسؤوليتها بالكامل، ويجمع العمل الذي يحمل بصمات محمد سامي في التأليف، ثلة من النجوم، من بينهم عبد العزيز مخيون، وأحمد زاهر، ونور، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ومحمد حاتم، ومحمد علاء، وريم سامي، وسلوى عثمان، وعلاء زينهم، ومروة الأزلي، ورحاب الجمل.

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