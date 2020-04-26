منصور الظاهري: «المنصة» مسلسل إماراتي برؤية عالمية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أشار المخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري إلى متابعة تصوير مسلسل «المنصة» في مدينة العين، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة «كورونا»، من عزل فريق العمل عن الخارج، والتعقيم المستمر والفحوصات كل أسبوعين. وأوضح الظاهري في حديثه لـ«البيان»: يعتبر «المنصة» عملاً إماراتياً ضخماً ذا رؤية عالمية، تتناول حرب المعلومات، التي تؤثر على حياة البشر.

قال منصور اليبهوني الظاهري المنتج والمشرف العام على المسلسل: نعمل على المراحل الأخيرة من «المنصة» الذي تنتجه «فيلم جيت»، بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج، وهو مسلسل درامي تشويقي. وأضاف: "تم تصوير كل مشاهده في أبوظبي، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى، بمشاركة نجوم من الإمارات والعالم العربي والخليج وأمريكا، من بينهم مكسيم خليل، عبد المحن النمر، سلوم حداد، سمر سامي، خالد القيش، أحمد الجسمي، ياسر النيادي، أدهم مرشد، وبمشاركة الممثل معتصم النهار، والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور «سوبرمان» في السلسلة الأمريكية الشهيرة.

قصة درامية

وذكر الظاهري: يتميز «المنصة» بقصته الدرامية الاجتماعية التشويقية، التي تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات، التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يتم تناوله سابقاً. وبين أن الشركة قامت ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالعمل بمقاييس عالمية، تبشر بعمل ضخم، يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار، والإخراج ذو رؤية عالمية.

وأشار الظاهري إلى أن الموسم الأول مؤلف من 12 حلقة، وأوضح: سيعلن عن مكان وتاريخ عرض العمل في وقت قريب، في وقت تُجرى فيه الاستعدادات حالياً لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه. وأوضح: قام بتأليف وكتابة «المنصة» الكاتب هوزان عكو، ويقوم على إخراجه التونسي مجدي السميري، والألماني رودريغو كيشنر.

أفلام توعوية

قال الظاهري: منذ العام 2007 وأنا أعمل على الأفلام التوعوية، التي تتناول رسائل مباشرة، إلا أننا نضيف إليها العديد من الجماليات، من خلال أشخاص مؤثرين في المجتمع أو ممثلين أو أسماء كبيرة. وأضاف: من بين هذه الأعمال فيلم توعوي لدائرة القضاء، فكل من كان يشارك في العمل من منطلق المسؤولية المجتمعية.

رد الجميل

وقال الظاهري: الكل يتسابق لرد الجميل للمجهود الذي تقوم به الدولة، ولو كانت قطرة في بحر، فنحن في «كلمة للإنتاج الفني وفيلم جيت»، وأي مؤسسة نسخر كل شيء نملكه من إنتاج ومونتاج والعلاقة الوطيدة مع نجوم العالم العربي، لرد العطاء. وأضاف: الكل يتسابق على مثل هذه الأعمال، والهدف هو حركة فنية راقية في هذه الأزمة العالمية، ولنا في قيادتنا القدوة الحسنة.