«مخرج 7».. وجبة كوميدية بتوقيع ناصر القصبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد رحلة مع التراجيديا، دامت لعامين، قدم خلالهما الفنان ناصر القصبي، دراما ثقيلة، حملت عنوان «العاصوف»، والتي أخذتنا في أروقة المجتمع السعودي إبان فترة السبعينات، لنشهد جانباً من التحولات التي شهدها آنذاك، بعد تلك الرحلة، ها هو القصبي، بطل «طاش ما طاش» يعود مجدداً إلى جمهوره، ولكن هذه المرة على بساط الكوميديا، عبر مسلسله الجديد «مخرج 7»، الذي يتبع فيه تقنية «السيت كوم»، ويقدمه عبر حلقات متصلة منفصلة، ليبدو أن العمل الذي يحمل توقيع أوس الشرقي في الإخراج، أشبه بـ«وجبة كوميدية دسمة»، قد يجد المشاهد فيها ما يسلي وقته، خلال فترة التزامه بالإجراءات الوقائية والمكوث داخل البيت، بهدف مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

قد لا تكون حكايات «مخرج 7» غريبة عن المجتمع الخليجي وحتى العربي، فقد استلها الكاتب خلف الحربي، من بين ثنايا شرائحه بكل رشاقة، وأعاد تقديمها في قوالب كوميدية، بطلها «دوخي» (ناصر القصبي)، وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء في مؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته، فنشهد خلال ذلك جملة من التحديات التي تواجه عائلة دوخي، والمشكلات التي تواجه دوخي نفسه في عمله، حيث يجد نفسه موزعاً بين شكاوى العملاء، وأوامر مديرته الصارمة، ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

ورغم ما فيه من كوميديا، ومواقف طريفة، إلا أن العمل يحمل بين ثناياه إضاءة خاصة على التحولات التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، ويحاول أن يبرز انعكاساتها على العلاقات الاجتماعية والعائلية، وهو ما يضع العمل في صدارة المسلسلات التي يتوقع أن تلقى مشاهدات عالية خلال الشهر الكريم.

بحسب التقارير، فالتجربة شكلت تحدياً جديداً أمام الكاتب خلف الحربي، والذي أشار مراراً إلى أن «مخرج 7» يقوم أساساً على مجموعة من القصص اليومية، يجسدها شخصيات ثابتة، يجمعها خط درامي رئيسي، ولعل ما يميز العمل هو تركيز الحربي على الأجواء الأسرية والمواقف الطريفة التي قد تحدث في أي عائلة.

يضم العمل ثلة من النجوم، على رأسهم ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وراشد الشمراني، وريماس منصور، والهام علي، وعلي الحميدي، وهبة الحسين، حيث لكل واحد منهم شخصيته الخاصة، ففي الوقت الذي يلعب فيه القصبي شخصية «دوخي»، يطل الحبيب بشخصية مدرس التربية الرياضية، أما الشمراني الذي يعود ليقف مجدداً أمام القصبي بعد مرور سنوات طوال على مشاركته في مسلسل «طاش ما طاش»، فهو يطل بشخصية «الجد جبر»، ليبدو أن شخصيته كوميدية خالصة، بينما تلعب أسيل عمران شخصية الشابة المندفعة والمجنونة، في حين تطل الهام علي، بشخصية المديرة الصارمة، أما بالنسبة لهبة الحسين فهذه التجربة تعد الأولى لها، حيث أكدت في أكثر من مرة بأن «مخرج 7» هو أولى تجاربها في مجال «السيت كوم».