أحمد الجسمي: الاهتمام النوعي لقيادتنا بالإنسان وصحته عزز القدرة على ردع «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«الوطن أغلى ما نملك»، قاعدة لمع بريقها في «زمن كورونا»، حيث بات الجميع فيها يقف خلف حدود الوطن، دفاعاً عنه ضد فيروس استطاع أن يحول مدن العالم إلى أشبه بجزر منفصلة، وفي زمن «الشدة» بانت الأخلاق، وأثبت الجميع بمن فيهم النجوم كفاءتهم في حماية الوطن، حيث تكاتفوا مع القيادة، وجنود الخط الأول في حربهم ضد الفيروس، من خلال مشاركتهم في العديد من الحملات التوعوية التي لا تتوقف عن الدوران في معظم مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، كان أحد هؤلاء النجوم، الذين وقفوا إلى جانب وطنهم الإمارات، عبر دعواته المتكررة بأهمية الالتزام في البيوت، واتباع الإجراءات الوقائية، لضمان الحفاظ على صحة المجتمع، مؤمناً في الوقت نفسه بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الجميع مسؤول عن الجميع»، حيث أكد الجسمي لـ «البيان» أن «الأزمة بينت مدى اهتمام قيادتنا بالإنسان وبصحته».

مشاركة كبيرة

الجسمي، وفي حواره «عن بعد» مع عدد من الفنانين الخليجيين، لم يكف السؤال عن زملاء مهنته في الخليج، ليمدّ لهم يد العون، في حملاتهم التوعوية، ومن بينها، تلك الحملة التي أطلقتها جمعية السعادة والإيجابية والسعادة الكويتية، تحت عنوان «سلامة أوطاننا.. بقاؤنا في منازلنا»، والتي شهدت مشاركة ثلة من نجوم الخليج، من الإمارات والكويت والسعودية وعمان، حيث كان الجسمي أول الحاضرين في الحملة التي رأت النور في مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية البقاء في البيوت من أجل سلامة أوطاننا.

وفي «اتصال عن بعد» نظمه الفنان الكويتي خالد البريكي، مع مجموعة من الفنانين ومن بينهم أحمد الجسمي، بهدف الاطمئنان عن أحوال البلاد والعباد، أكد الجسمي أن الأوضاع التي خلقها فيروس «كورونا»، قد بينت «قيمة الإنسان في منطقة الخليج»، مشيداً بالإجراءات الوقائية التي مضت فيها الإمارات، حيث قال: «نحن في الإمارات ابتكرنا مسمى جديداً وجميلاً، هو «التعقيم الوطني»، وخلال هذه الفترة، يلتزم الجميع في بيوتهم، بينما تقوم كوادرنا بعملية التعقيم».

وقت الشدة

وأضاف: «نحمد الله تعالى أننا نعيش في الخليج، حيث شعرنا خلال هذه الفترة بقيمتنا، سواء كمواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة». وتابع: «في وقت الشدة والأزمات لمسنا كيف تعاملت معنا حكوماتنا، ليس فقط كمواطنين وإنما كل المقيمين على هذه الأرض»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أطلقها عبر حسابه على «تويتر»: «بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا.. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة». وشدد الجسمي في حديثه، على أن الصحة والإنسان فوق كل شيء، قائلاً: «الحمد لله أننا نعيش في الخليج، والله يطول أعمار حكامنا وشيوخنا، ويجزيهم عنا كل خير».

لقاءات دائمة

وحول هذه المكالمات، أشار الجسمي، لـ «البيان» إلى أنها تأتي من باب «التواصل عن بعد» مع زملاء المهنة. وقال: «هذه اللقاءات دائمة بيننا في مثل هذا الوقت، وزميلنا خالد البريكي، دائم التواصل معنا، ومع بقية الفنانين داخل وخارج الكويت، حيث نتابع خلال هذه المكالمات أوضاع بلداننا، والإجراءات الوقائية المتبعة فيها، ونتناقش معاً حول كيفية المساهمة في دعم بلداننا، وتنظيم الحملات التوعوية الخاصة بهذا الوضع».