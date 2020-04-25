أسراب الفلامنغو تستغل عزل كورونا

المصدر: مومباي - وكالات

تتجمّع الآلاف من طيور النحام الوردي «فلامنغو» في مشهد نادر بمدينة مومباي الهندية، فقد أغرتها إجراءات الإغلاق والحظر وما تسبّبت فيه من تقليل لأجواء التلوّث البيئي في تلك المنطقة المكدّسة بالبشر والمعامل والحافلات والسيارات، إذ أظهر مقطع فيديو أكثر من 150 ألف طائر يظهرها مقطع فيديو وهي تحلق في سماء مومباي.

ولعل ما يثير استغراب الباحثين البيئيين، أنّه وعلى الرغم من أن طيور النحام تهاجر إلى المنطقة كل عام، إلّا أنّ العام الجاري شهد أعداداً كبيرة غير مألوفة منها. وأشار الباحثون إلى أنّ نظافة الهواء والماء التي نجمت عن الإغلاق المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا، ساعدت على حضور أعداد أكبر من طيور فلامنغو. وتجمعت الآلاف من طيور النحام الوردي في مومباي بعد أن تسبب إغلاق الفيروس في هواء ومياه أنظف بسبب قلة النشاط البشري والتلوث.

ولم يشاهد سكان مومباي مثل هذه الأعداد لأسراب الفلامنغو من قبل، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ما يؤكد مدى التأثير السلبى للأنشطة البشرية على الحياة البرية في مختلف أنحاء العالم. وتوقعت جمعية بومباي للتاريخ الطبيعي، أن تكون أعداد طيور الفلامنغو قد زادت هذا العام بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي. يذكر أنّ طيور النحام عادة ما تهاجر إلى مومباي بين أكتوبر ومارس من ولايتي جوجارات وراجستان، وفي بعض الأحيان تأتي من دول بعيدة مثل باكستان وأفغانستان وإيران قبل أن تباشر رحلة العودة في يونيو.