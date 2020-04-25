وفاة طبيب مصري بارز بفيروس كورونا

أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة الطبيب أشرف عدلي استشاري أمراض القلب، ورئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام، والذي وافته المنية بمستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت النقابة أن أشرف توفى بمستشفى العزل في أسوان، مشيرة إلى أنه بوفاته ب يُصبح إجمالي الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 5 أطباء.

وكانت النقابة العامة للأطباء في مصر قد كشفت إصابة ثلاثة وأربعين طبيبا ووفاة ثلاثة أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، مشيرة إلى أنه ما زال الحصر مستمراً ومرشحاً للزيادة، ودعت النقابة وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم.