القبض على الراقصة المصرية سما المصري بهذه التهمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع الفنانة سما المصري، بعد القبض عليها، صباح الجمعة، وذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية.

وجاء في البيان أن "النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق".

ولم يوضح بيان النيابة العامة سبب صدور أمر ضبطها والقبض عليها، لكن جاء ذلك بعد تقديم بلاغات من محامين ضد سما المصري يتهمونها بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية منها موقع صحيفة "الأهرام".