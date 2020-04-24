فيديو.. في وداع الطبيب الليبي الشجاع صادق الهوش ببريطانيا

انضم الطبيب الليبي صادق الهوش، إلى قائمة ضحايا وباء كوفيد-19 في بريطانيا.
ورحيله تذكير جديد بتضحيات الطواقم الطبية حول العالم.
ونظم زملاء الراحل "الشجاع" وداعا له في بريطانيا، حيث قاموا بالتصفيق له وكذلك اسداء إشادات حول المرض.
يذكر أن صادق الهوش أب لأربعة أطفال، وهو اختصاصي في جراحة العظام من أصل ليبي، توفي عن عمر 58 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء أدائه واجبه المهني.
فيديو.. في وداع الطبيب الليبي الشجاع #صادق_الهوش ببريطانياhttps://t.co/ckMbarCcUx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 23, 2020
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