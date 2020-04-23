طبيب يعيش فوق شجرة خوفاً على أسرته من كورونا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتقل طبيب يعمل في العناية المركزة في ولاية تكساس، الولايات المتحدة، إلى منزل الشجرة الذي كان معداً لأطفاله، كيلا يعرض أسرته لخطر الإصابة بـ «كوفيد 19».

وأفاد موقع تلفزيون «سي إن إن» أن الطبيب جيسون بارنز كان قلقاً بشأن عمله في المستشفى، فكر بداية في استئجار مركبة بمنزل متنقل أو غرفة في فندق إلى أن اقترحت عليه زوجته الانتقال إلى منزل الشجرة.

وفي مقابلة مع الزوجة، قالت لـ «سي إن إن»: «في البداية بدا الأمر مضحكاً، عندما قلت له يمكنك أن تعيش في منزل الشجرة، لكن كلما فكرت في الأمر ازدادت قناعتي بنجاح الاقتراح».

الآن يعيش بارنز حياة شاقة في خلفية منزله، حيث جهز سريراً وطعاماً. ولديه مكيف هواء، حسبما يظهر في فيديو «سي إن إن»

قال: «الموضوع كله يتعلق بأن أكون قريباً من المنزل، وأن نكون آمنين»، وهو مقتنع بأن الحجر الصحي أمر جدي للغاية وهي الطريقة الوحيدة للانتصار على هذا الوباء.