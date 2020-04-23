شاهد.. لحظة سرقة لوحة «فان غوخ» من متحف بهولندا

المصدر: متابعة البيان

شهد أحد المتاحف الهولندية، منذ أسابيع، حادثة سرقة لإحدى لوحات الفنان الشهير فينسنت فان غوج، والتي تقدر بـ2.6 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر مقطع الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة بمتحف «Singer Laren»، شخصا مسلحا بمطرقة ثقيلة، وهو يحطم الأبواب الزجاجية في طريقه إلى الصالة التي تحتوي على اللوحة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن السارق الذي ظهر في لقطات الفيديو المعروضة على شاشات القنوات التلفزيونية الهولندية، لم يتم الكشف عن هويته أو مصير اللوحة المسروقة حتى الآن.

وحطم السارق الأبوابة الزجاجية لمحل الهدايا الخاص بالمتحف، وهو في طريقه إلى سرقة اللوحة المعروفة باسم «The Parsonage Garden at Nuenen in Spring 1884».

وكان متحف «Singer Laren»، أعلن عن غلق أبوابة في 30 مارس الماضي، في إطار سياسة هولندا في السيطرة على عدوى فيروس كورونا في البلاد.