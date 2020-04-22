الجزائر والبحرين تحصدان جائزة إكسبوجر

المصدر: الشارقة - البيان

من بين مئات الصور التي تقدمت للمشاركة في المسابقة العالمية للمهرجان الدولي للتصوير #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في أسبوعها الأول، حصدت فاطمة زهرة حميسي من الجزائر جائزة المركز الأول وقدرها 1000 دولار أمريكي، فيما نالت حنان رجب من البحرين جائزة المركز الثاني وقدرها 750 دولاراً أمريكياً.

وتجسد المصورة الحائزة على المركز الأول من خلال صورتها التي تحمل عنوان «وقت الشاي»، لوحة فنية من الطقوس اليومية لإعداد كوب من الشاي، التقطتها بطريقة إبداعية محترفة تظهر خلالها جميع المكونات متحركة في صورة يتطاير فيها العسل والماء وأكياس الشاي على خلفية من الزهور الملونة.

وتحاكي المصورة الحائزة على المركز الثاني من خلال صورتها التي تحمل عنوان «أمنية»، الوضع الحالي الذي يعيشه ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكشف أمنياتهم بالخروج من المنزل للعب.