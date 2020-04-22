5 مؤلفات تعزز القيم الوطنية في "مرشدات الشارقة"

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

أثمرت ورشة العمل التعليمية، التي انعقدت في نادي القراء، التابع لمفوضية مرشدات الشارقة، عن تأليف 5 حكايات إبداعية، لمجموعة من منتسبات مفوضية مرشدات الشارقة، تعزز القيم الوطنية، ومعاني التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على البيئة، واحترام الآخر، وعدم التمرد على الآخرين، وتقبلهم بجميع اختلافاتهم.

السرد القصصي

وجاءت هذه المؤلفات، بعد ورشة عمل استهدفت 16 زهرة من الفئة العمرية (7 – 11) عاماً، تعلمن خلالها أساليب السرد القصصي، لتأليف قصصهن الخاصة، إلى جانب إنشاء المكتبات الخاصة بهن، ونتيجة جهود مشتركة بين المؤسسات المعنية بتطوير مهارات الأطفال، وبين مفوضية مرشدات الشارقة، الساعية إلى رفع وعي الفتيات حول مختلف الموضوعات التي تتعلق بالكتابة والسرد القصصي، وتوسيع مدارك المشاركات وتحفيز مخيلاتهن على استحضار صور وشخصيات لقصصهن، إلى جانب كيفية التفكير والمباشرة بكتابة القصص.

قصص خاصة

وفي حديث «البيان» مع شيخة الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة، قالت: «سعدنا جداً بالنتائج التي حققتها الفتيات، من خلال مشاركتهن في نادي القراءة، والتي تكللت بتأليف 5 فتيات لقصصهن الخاصة، نجحن خلالها في إظهار العديد من المواهب في الكتابة الإبداعية، التي نسعى دائماً إلى صقلها وتنميتها، من خلال سلسلة من الورش المتخصصة، التي تعزز علاقة الفتيات بلغتهن العربية، وتشجيعهن على تأليف القصص بها».

يشار إلى أن مفوضية مرشدات الشارقة، توفر العديد من البرامج التدريبية، والتأهيلية، والتثقيفية، والترفيهية للفتيات، كما تعمل على رعاية أجيال المستقبل، وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام، كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات، للمساهمة في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة، وتطويرها حتى يصبحن قياديات في المستقبل.

«عقد من اللؤلؤ»

وتتضمن قائمة القصص التي تم إصدارها، قصة «عقد من اللؤلؤ»، تأليف سارة سعيد، ورسوم شيخة النعيمي، وقصة «روان وراشد في الفضاء»، تأليف ميثا سعود ورسوم إيمان الغفلي، وقصة «الصديقة الطيبة»، تأليف مريم يحيى ورسوم ISSA، وقصة «لطيف والألوان»، تأليف تالا خالد ورسوم طرفة خالد، بالإضافة إلى قصة «ظل العلكة»، تأليف لمياء الزرعوني ورسوم وفاء إبراهيم.

تسرد قصة «عقد اللؤلؤ»، حكاية فتاة اسمها لؤلؤة، تفكر بصديقاتها الست الموجودات في مختلف إمارات الدولة، والتي جمعهن قائد عظيم، في عقد مكون من 7 حبات لؤلؤ، تمثل كل منهن إمارة، يربطهن خيط قوي ومتين، ليصبح عقداً من اللؤلؤ، ينير الإمارات العربية المتحدة كلها، وهو دليل على التماسك الاجتماعي، الذي يجمع إمارات الدولة.

روان وراشد

تروي قصة «روان وراشد في الفضاء»، حكاية أخوين، حلما بالصعود إلى الفضاء، وتعرفا خلال رحلتهما إلى العديد من الكواكب، مثل المشتري ونبتون، وما يميز كل منها، لتعريف الأطفال بأن هناك كواكب غير الأرض.

ظل العلكة

وتذكر قصة «ظل العلكة»، العديد من التصرفات السيئة، جراء رمي العلكة على الطرقات وفي البحر، ما يؤدي إلى إلحاق الأذى بكثير من الأشخاص والحيوانات، فتدعو لمياء جميع الأطفال، بعدم إلقاء العلكة في أي مكان، والاستفادة منها في عمل رسومات وظلال من العلكة.

وتهدف مفوضية مرشدات الشارقة، التي انطلقت عام 1973، وتحظى برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى رعاية أجيال المستقبل، وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام، كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإسهام في تطوير وبناء العالم أجمع، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات، للمساهمة في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.