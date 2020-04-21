أسيل عمران في «دبي كروز»: «دانة الدنيا» ملهمتي

المصدر: دبي - البيان

استضافت الحلقة العاشرة من برنامج «دبي كروز» (Dubai Cruise) على شاشة تلفزيون دبي، الممثلة والمغنية أسيل عمران في حوار تطرق إلى العديد من الجوانب الفنية والإنسانية التي كشفت عنها للمرة الأولى في حوارها مع ميساء مغربي على متن اليخت.

وأجابت أسيل في بداية الحلقة التي بثت (مساء الأحد 19 أبريل) على أسئلة فريق الإعداد، قائلة إن هنالك أكثر من شخص قدم لها فرص العمر، معترفة بمحبتها للتمثيل والغناء في آن معاً، واستذكرت فترة مكوثها في دبي على مدار ما يزيد على 12 عاماً، واصفة الفترة تلك بالملهمة، وقالت إنها من هواة اكتشاف الأماكن الهادئة فيها.

واعترفت أسيل بمحبتها للبر والبحر في آن واحد، وعلاقتها بشقيقتها لجين، بعد قرار دخولها مجال برامج الأطفال وهي في عمر 12 عاماً، متمنية لو أتيحت لها فرصة العودة لتعيش مرحلة المراهقة والخروج مع صاحباتها، لهذا لسبب تختار الأماكن الهادئة البعيدة عن الناس.

ورداً على سؤال ميساء مغربي حول مفهوم النجومية والبطولة في الأعمال الدرامية، أشارت أسيل إلى تفضيلها للبطولة الجماعية، قائلة إن نقطة التحول الأساسية في حياتها الفنية هي عدم التأثر بكلام الناس، كذلك دورها في مسلسل «قابل للكسر» الذي استطاعت من خلاله كسر قالب الفتاة البريئة، متوقفة كذلك عند دورها في مسلسل «غرابيب سود»، واصفة تجربة غنائها في كأس العالم بالمسؤولية والفخر لتمثيلها المملكة العربية السعودية.

تصريح

وكشفت أسيل في ختام الحوار عن قرارها الشخصي لتتغير وتصبح أقوى، كذلك محبتها للمغامرات أثناء السفر، معترفة أنها غير مستعدة للزواج في ظل رضاها عن نفسها وأخطائها في الفترة الحالية، مؤكدة أن قرار الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة طوق نجاة، في الوقت الذي وصفت وفاة طفلها بالجرح الكبير الذي دفعها إلى زيارة طبيبة نفسية ساعدتها كثيراً في تجاوز محنتها الإنسانية.

وقالت أسيل عمران في ختام حوارها «أهلي نقطة ضعفي الوحيدة، وأتمنى أن أحقق لهم ما حرموا منه طوال السنوات الماضية، كما أنني فخورة بكل ما حققته في حياتي المهنية والإنسانية».