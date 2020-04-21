إغلاق محلات شهيرة في مصر تبيع لحوم حمير منذ 20 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت السلطات المصرية 3 محلات جزارة تبين أنها تبيع لحم الخيول والحمير، منذ 20 عاما.

وكشف اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، تفاصيل تحرير محاضر رسمية، لمحلات جزارة تبيع لحم الخيول والحمير، بقسم شرطة المعصرة، لبعض محال الجزارة، التي ثبت أنها تبيع لحوم خيول وحمير.

وأوضح أن هناك حملات باستمرار، تتم على المحلات بالحي، بلجنة مشكلة من حماية المستهلك، وإدارة الطب البيطري وإدارة البيئة.

وكشف جبريل، وفقا لوسائل إعلام مصرية أن المحلات الثلاثة التي جرى إغلاقها مشهورة للغاية، وهي تبيع اللحوم للناس منذ 20 سنة مؤكدًا أن قرار إغلاق تلك المحلات، حقق رضا مجتمعي بين المواطنين.

وشدد أن هناك تضافرا بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية من أجل حماية المواطنين، من الفاسدين وضعاف النفوس، متابعًا: "سنستخدم الردع تجاه الفاسدين، وتحقيق العدالة اليوم أحدث حالة من الفرحة الكبيرة للمواطنين ممن شاهدوا الواقعة".