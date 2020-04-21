«محمد علي رود» إنتاج خليجي ضخم لرمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرضها للملحمة الرومانسية والاجتماعية «محمد علي رود» على «قناة أبوظبي» ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المُبارك بما ينسجم مع توجهات «أبوظبي للإعلام» الرامية لتوفير محتوى متنوع يُلبي أذواق جميع فئات الجمهور.

يطرح العمل مجموعة من المواضيع خلال أربعينات القرن الماضي وقصص التجار الكويتيين الذين جمعهم البحر في قالب تشويقي يسلط الضوء على قيم الأمانة والوفاء والصداقة.

تدور أحداث المسلسل بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في وسط مدينة مومباي الهندية، وتبدأ من الكويت تحديداً من بيت النوخذة شهاب وزوجته فوزية وبناته الثلاث مريم وموزة ومنيرة، حيث يستعد شهاب إلى السفر للهند، في حين تخبئ زوجته سراً غامضاً ورثته من أمها ويؤثر على النساء فقط، لتنقل هذه اللعنة إلى ابنتها مريم. ومن ثم تأتي شخصية سلطانة لتعمل خادمة في بيت شهاب، إلا أنه مع مرور الوقت يكتشفون أنها جاءت لتصلح خطأ قديماً دام أكثر من 30 عاماً.

ونتعرف على قصة حسين الشاب الطموح الذي قام برعاية والدته وأخيه الصغير عبد الله منذ وفاة والده، وهو الآن رئيس البحارة الصغير ومساعد قبطان السفينة التي سيبحر فيها شهاب إلى الهند والذي لا يعلم أنها ستكون رحلته الأخيرة بسبب جشع قبطان السفينة.

ومن الجانب الآخر للقصة، نتعرف في مومباي على عبد الوهاب بن شملان الذي يهابه معظم التجار الكويتيين وينظرون له كالعراب، فعلى الرغم من تجارته إلا أنه يواجه الإفلاس ولا يعرف بهذا الأمر أحد، وكي لا يخسر مكانته الاجتماعية والمالية يبدأ بتهريب الذهب من الهند إلى الكويت ليصبح أكبر المهربين في المنطقة، كما يعمل مع تجار أقل منه مكانة لتسهيل عمليات التهريب، كالتاجر مشاري المجدمي وهو شريك النوخذة شهاب، حيث يعمل مشاري على تهريب الذهب دون إعلام شريكه بذلك.

ويتطرق العمل أيضاً إلى قصة نجلاء ابنة التاجر مشاري، الفتاة الجميلة التي لم تزر الكويت وتقع بحب البحار الكويتي حسين، اللذين يعيشان قصة حب جميلة بعيداً عن كل التعقيدات الاجتماعية حولهما، إلى أن تحدث حالة وفاة تغير حياتهما للأبد.

المسلسل من بطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب، من بينهم سعد الفرج، وجاسم النبهان، ومحمد المنصور، وخالد أمين، وزهرة الخرجي، وبثينة الرئيسي، وهيفاء عادل، وحسين مهدي، وعبد الله بهمن والفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، وهو من تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبد الله.

يمكنكم متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة «Catch up»، إلى جانب تطبيق «ADTV» المتوفر على متجري «آبل» و«غوغل بلاي» الذي يتيح متابعة قنوات «أبوظبي» و«الإمارات» و«دراما»، إلى جانب خدمة البث على «آندرويد تي في» «وآبل تي في».