10حكايات عن الحبّ والحياة على شاشات «الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قناة الشارقة، والشرقية من كلباء، والوسطى من الذيد، 10 أعمال درامية لنخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، خلال الشهر الفضيل، لتقدم لمشاهديها توليفة إبداعية من أجمل المسلسلات، التي تعالج قضايا اجتماعية وتاريخية من أحدث الإنتاجات الفنية.

ملحمة على الشاطئ

وتُطلّ قناة الشارقة على متابعيها خلال شهر الصوم بـ 4 مسلسلات، حيث سيكون المشاهد على موعد مع إبداع الدراما الكويتية في مسلسل «محمد رود علي»، الذي يروي ملحمة رومانسية، تقع أحداثها في العام 1940 على شواطئ دولة الكويت، وطريق محمد علي الذي يتوسط مدينة مومباي الهندية، في عمل يقوده الفنان الكبير سعد الفرج، وهبة الدري، وبثينة الرئيسي ومحمد المنصور، وآخرون.

ويروي المسلسل الذي أنتجه الفنان عبد الله بوشهري وأشرف على إخراجه مناف عبد الله، سردية الواقع السحري، الذي عبّر عنه الكاتب الكولومبي الكبير غابريل غارسيا ماركيز في واحدة من أعماله: «كل البشر لديهم ثلاثة أرواح: العامة، الخاصة، والسرية»، إذ إن لكل إنسان حكايته الخاص التي يفني حياته بأكملها لكتابتها، والبعض الآخر يرى الحياة بمنظوره، وآخرون يعيشون بمحاذاتها، لكن الكثير من الأحداث الشيقة تبقى حبيسة في نفوس الشخصيات ليكشفوا عنها خلال العمل، فما الذي حصل على الشاطئ، وما الذي سيحصل في سياق الأحداث؟

الحياة وصراعاتها

أما العمل الثاني فهو المسلسل الكويتي «في ذاكرة الظلّ»، لمؤلفته مريم نصير، التي روت على لسان الشخصيات تشابكات الحياة وقضايا الإنسانية، وما يكتنف الصراعات الوجودية والكفاح من أجل البقاء، فشخصية «عبد الهادي» الباحث عن زوجته «سهيلة» بعد الظروف الصعبة، التي ألمّت بعائلته، وشخصيته الأخرى التي اختلفت مع تبدّل حاله بعد أن أصبح صاحب أموال وأملاك مثال على طبيعة الإنسان وتقلباته النفسية.

وبين نقلة وأخرى، وبتوليفة إخراجية محكمة أشبعها محمد كاظم بالمشاهد المتغيرة والمتحركة، سيتعرف المشاهد على أبرز الأحداث التي يرويها العمل ويقود دور البطولة فيه الفنان داوود حسين، ويعقوب عبد الله، وشيماء حسين، وفرح المهدي، وأحمد ايراج، وآخرون.

حكاية دمشقية

وستكون الدراما السورية حاضرة على شاشة القناة من خلال مسلسل «بروكار» الذي يروي قصة زعيمين لمشغل «البروكار»- أشهر أنواع الأقمشة وأفخمها في العالم وتشتهر به مدينة دمشق السورية، تدور أحداث حكايتهما في ثنايا حارة شامية إبان الاحتلال الفرنسي، حيث يسرد العمل الأحداث التي تنشأ بعد محاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، في بنية فنية تحمل إيفاعات بوليسية ورومانسية يقود مجريات الأحداث فيها كل من الفنان عبد الهادي الصباغ، وسلمى المصري، وزهير رمضان، وقاسم ملحو، ورنا الأبيض، وسعد مينة، وغيرهم.

رأساً على عقب

وفي عمل اجتماعي كويتي للكاتب عبد الله السعد، يروي مسلسل «كسرة ظهر»، بطولة عبد الله السدحان وهنادي الكندري وأميرة محمد وآخرين، قصة رجل أعمال ناجح على صعيده العملي والمهني ويتحدى جميع العثرات في طريقه، لكن سرعان ما تنقلب حياته رأساً على عقب بعد تعرضه لحادث، فما الذي سيحصل بعد؟

عراقة الموروث وأصالة الحاضر

وتُطل قناة الوسطى من الذيد على مشاهديها بالمسلسل البدوي الأردني «رياح السموم»، الذي يجسد ملحمة على رمال الصحراء، تروي خيانة الصديق وغدر الأقارب، وتنطلق من قصة مقتل الشيخ «ناصر» لتتواصل الأحداث في عمل فني تحمله أسماء فنية كبيرة، أبرزها الفنان الكبير جميل عوّاد، وجولييت عواد، وعبير عيسى، وداود جلاجل، وآخرون.

عندما لا تصل الرسائل

أما في العمل الدرامي البدوي الثاني «درب الشهامة»، الذي يعتبر آخر أعمال الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، فالحبكة التي تجمع كوكبة من الممثلين الأردنيين أبرزهم عبير عيسى وأنور خليل، تروي حكاية الأصالة، وعراقة البادية والقيم النبيلة، التي يتحلى بها مجتمعها، في توليفة فنية مثيرة ستكشف القناة تفاصيلها خلال الشهر الفضيل.

نسج للحكايات

بدورها تقدم قناة الشرقية من كلباء العمل الدرامي الكويتي «هيا وبناتها»، الذي يروي وبحوارية متميزة قصة «هيا» وعلاقتها مع إخوتها والظروف التي مرّت بها خلال السنوات، وتقلبات الحياة، وصراعاتها المتشابكة، والأدوار المكثفة التي يلعبها إخوتها، في بناء درامي يقوده الممثلون باسمة حمادة، وأحلام حسين، ومي عبد الله وخالد الصراف، وآخرون، ويطغى عليه (السرّ)، فهل ستكون النهاية سعيدة؟

حيث الحياة

وتروي القناة في العمل الدرامي الثاني «كأن شيئاً لم يكن»، قصة «تماضر» التي عانت من ضغوطات نفسية كثيرة لازمتها خلال فترة شبابها، من جراء قسوة والدها، الذي كان يعاني من أزمات نفسية، لكنها استطاعت أن تبتعد عن هذا الماضي وتشقّ طريقها نحو النجاح بعزيمة وثقة، فأصبحت سيدة أعمال ناجحة، مؤثرة في محيطها ومجتمعها، وبالرغم من كل ذلك بقيت الذاكرة تلاحقها، لتكشف عن أحداث درامية مشوقة.

صراعات الذات والحياة

وبتوليفة درامية متميزة تبث القناة لمشاهديها المسلسل الكويتي «الكون في كفة»، لمؤلفه علي الدوحان، ومخرجه سائد الهواري، حيث يروي العمل حكاية «شمور»، التي تلعب دورها الفنانة إلهام الفضالة، لتقدم شخصية المرأة القوية والمتسلطة التي تفرض سيطرتها على جميع أفراد عائلتها، فهي لا تعترف إلا بحب الذات والجبروت، لكن مع توالي أحداث المسلسل تدخل «شمور» في مأزق بعد أن تسببت في مشاكل صحية لقائد مركبة يلزمها أن تتزوج به أو تُسجن، فتبدأ المجريات بالتصاعد والتشويق.

يشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما الكويتية أبرزهم الفنانة طيف، ومرام البلوشي، ومحمود بوشهري، وعبدالله بهمن، وغيرهم.

كوميديا من الواقع

وتروي القناة من خلال المسلسل الكوميدي الكويتي «سواها البخت»، الذي يعالج في حبكته المستمدة من الواقع الاجتماعي قضية المتقاعدين وأحوالهم الاقتصادية، بعد التوقف عن العمل، حيث تجسد الفنانة هيا الشعيبي دور «أم سليمان» المرأة المثابرة التي تحاول الدخول في العديد من المشاريع واستثمار خبراتها، التي راكمتها خلال السنوات في إنجاحها.

يشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم الفنانان أحمد العونان، ومحمد الصيرفي، وشيلاء سبت، وفهد البناء وآخرون.