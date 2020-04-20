بتر ساق فنان شهير بسبب مضاعفات فيروس كورونا

اضطر الأطباء إلى بتر ساق الفنان الأمريكي نيك كورديرو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان الأمريكي قد أودع الرعاية المركزة في أحد مستشفيات لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد تدهور حالته الصحية.

وكورديرو (41 عاما) هو ممثل عرف على مسرح برودواي من خلال الأدوار الشريرة، كما أدى أدوارا في عدد من الأفلام، منها "صخرة العصور"، ورشح لجائزة توني كأفضل ممثل مسرحي.

وأثناء وجود كورديرو في المستشفى، عانى من تخثر في ساقه اليمنى ولم يتمكن من النزول من السرير على أصابع قدمه.

وسببت أدوية مميعة للدم، حصل عليها لإصلاح مشكلة التخثر، نزيفا داخليا في المعدة، بحسب زوجته أماندا كلوتس، التي تنشر التحديثات لمعجبيه عبر إنستغرام.

وفي اليوم الـ18 من وجود كورديرو في العناية المركزة، أقدم الأطباء على القرار الصعب ببتر ساقه.

وبعدما قالت زوجته كلوتس بحزن إنها لا تعلم إن كان كورديرو سيستطيع المشي مجددا، تماسكت ونشرت مقطع فيديو لرقصتهما في حفل زفافهما، مؤكدة إصراراها على الرقص معه من جديد بعد تمام شفائه.