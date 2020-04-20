اللوفر أبوظبي يقدّم تجربة رقمية فريدة عبر تطبيقه

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق متحف اللوفر أبوظبي مبادرات رقمية جديدة تقدّم للجمهور جولات إرشادية افتراضية ومقاطع فيديو ومقاطع أخرى صوتية إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي يمكن تنزيلها لتستمتع بها العائلة. وتأتي هذه المبادرات في إطار رسالة المتحف التي تقوم على رواية قصص لقاء الثقافات، من خلال مجموعته الفنية ومعارضه العالمية، للعالم أجمع ليبقى المتحف متاحاً للجميع.

وقد شملت المرحلة الأولى من توسيع المبادرات الرقمية برنامج اكتشاف الفن الذي يسمح باكتشاف مجموعة المتحف الفنية ومعارضه العالمية من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الخاص، وموارد «الفن بين يديك» المتوافرة عبر الموقع أيضاً. ذلك إلى جانب سلسلة «اصنع والعب» التي تشمل مقاطع فيديو وأنشطة للعائلات والأطفال، ومجموعة غنية من الموارد التعليمية ليتفاعل من خلالها المعلمون مع طلابهم.

إضافة إلى ذلك، سيُطلق المتحف في الأسابيع والأشهر القادمة المزيد من البرامج التي ستشمل جولات افتراضية في قاعات العرض، وتجربة من الخيال العلمي تأخذ الزائر في رحلة يكتشف من خلالها الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف. كما سينشر اللوفر أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني مقتطفات من منشوراته، ويعزز المحتوى المتاح حول معارضه السابقة، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.

ولا بد من الإشارة إلى أن اللوفر أبوظبي يشارك في مبادرة «الثقافة للجميع» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والتي تهدف إلى إتاحة المعالم الثقافية في الإمارة إلى الجمهور للاستمتاع بها من البيت.

ويوفر المتحف جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد في معرض «فن الفروسية: بين الشرق والغرب»، حيث ما يزال بإمكان الجمهور اكتشاف آخر معارض اللوفر أبوظبي من خلال جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد متوافرة عبر موقعه الإلكتروني. فمعرض «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» يسلط الضوء على نشأة مفهوم الفروسية وقيمه وعادات القتال فيه التي أدت إلى نشوء ثقافة خاصة بالفروسية في الشرق المسلم كما في الغرب المسيحي بغالبيته.

وتسمح هذه الجولة للزوار باكتشاف المعرض بأكمله واختيار 18 عملاً من الأعمال الفنية لتأملها عن قرب. وتشمل هذه الأعمال درع حصان عثماني من أواخر القرن الـخامس عشر من مجموعة اللوفر أبوظبي معروضاً إلى جانب درع حصان وفارس من أوروبا من الربع الأول من القرن السادس عشر مُعار من متحف الجيش في باريس، فضلاً عن نقش نافر يصوّر نزالاً بين شابور وفاليريان من عام 260 من مجموعة المكتبة الوطنية الفرنسية، وخوذة العمامة الخاصة بالسلطان بايزيد الثاني من متحف الجيش في باريس، وأعمال عديدة أخرى.

كما يمكن الاستمتاع بموارد أخرى تتمحور حول معرض «فن الفروسية»، مثل الجولة الصوتية في المعرض المتوافرة عبر تطبيق اللوفر أبوظبي والموقع الإلكتروني، ودليل الزائر الصغير الذي يمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني، فضلاً عن نسخة إلكترونية من دليل المعرض ستكون متاحة مجاناً خلال فترة إغلاق المتحف.