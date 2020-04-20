4 ولايات في استراليا تسجل صفر إصابات بكورونا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

مع تسجيل أربع ولايات في أستراليا صفر إصابات بكوفيد-19 في الأيام الماضية، وبروز دعوات لرفع القيود المفروضة على تفشي فيروس كورونا المستجد، حذر أحد الخبراء من أن القيود يجب أن تبقى حتى نهاية فصل الشتاء في أقرب موعد.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فقد خلت ثلاث ولايات في البلاد، وهي جنوب استراليا، والإقليم الشمالي، وإقليم العاصمة الأسترالية، من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة الأسبوع، بالإضافة إلى كوينزلاند التي لم تسجل أي تشخيص بـ "كوفيد 19" للمرة الأولى نهار الإثنين منذ أكثر من شهرين.

هذا فيما انضمت مدينة بيرث إلى إديلايد وكانبيرا وداروين، كمدن من دون حالات مؤكدة خلال عطلة الأسبوع، وأنهت سفينة "ارتانيا" السياحية فترة الحجر الصحي، وهي التي كانت مصدر 81 إصابة على الأقل في جنوب استراليا، مع بقاء 11 من طاقمها وركابها في مستشفيات بيرث حتى الآن.

لكن البلاد لا تزال تشهد، في المقابل، تسجيل زيادات في الإصابات بالعدوى في ولايات نيوساوث ويلز وفكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مع ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد الى 6612 حالة على المستوى الوطني حتى نهار الاحد.

مع "تسطيح المنحنى" في تلك الولايات ارتفعت الآمال بإمكانية تخفيف قيود الاقفال التام التي دعا إليها رئيس الوزراء سكوت موريسون على التنقل والاجتماعات في 16 مارس، والتي قال إن رفعها يتطلب تلبية ثلاث مواصفات، من بينها: زيادة تتبع الحالات، وتحسين قدرات الاستجابة، والتوصل إلى أنظمة اختبارات مصقوله.

وقال خبراء الأمراض المعدية إن استراليا تسجل أعداداً قليلة تصل إلى 50 حالة في اليوم، ومع تباطؤ الأعداد، أفاد بعضهم أن بعض القيود يمكن رفعها من دون إصابات جديدة.

من جهته، رجح البرفسور بيتر كولغنون في الجامعة الوطنية الأسترالية، أن تبقى هناك إصابات متدنية بعد أن بلغ الوباء ذروته في 27 مارس، مما يتطلب إبقاء قيود على التجمعات، وفيما أشار إلى إجراءات متشددة في بعض الولايات لا لزوم لها بيولوجيا مثل عدم السماح في الجلوس في المتنزهات في الخارج، أكد في تغريدة على استمرار معظم القيود المفروضة في حتى نهاية الشتاء في أقرب موعد، مع إبقاء مواقع الاختلاط الجسدي مثل الحانات بين الأماكن الأخيرة التي تعيد فتح أبوابها.

ولفت كولغنون الانتباه إلى أن القيود المفروضة في نيوزيلندا على تفشي الوباء كانت أكثر تشددا من استراليا وأشبه بالإقفال التام في نيويورك، لكنها لا تبدو أنها حققت نتائج أفضل من استراليا فيما يتعلق بمنحنى الوباء.