جولات افتراضية تبث الحياة في حديقة أزهار هولندية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سبعة ملايين زهرة زرعت وتبرعمت وتفتحت لترسم لوحةً مبهرجة من النرجس والأقحوان وياقوت الماء والزنبق والأوركيد، لكن زائر يقدّر جمالها أو تقع عليها عيناه في حديقة كوكينهوف الهولندية. إنها المرة الأولى منذ 71 عاماً تاريخ الحديقة لا تفتح الأبواب أمام الجمهور الذي ارتأى المدراء إمتاع عينيه هذه المرة افتراضياً على أمل إعادة بث الحياة في الحديقة. وستشهد الرحلة الافتراضية العابقة بالألوان نشر ثلاث فيديوهات أسبوعياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستعرض تفشي البراعم عبر مشهدية من النمط الإنكليزي الذي تتسم به الحديقة، بحسب "غارديان" البريطانية.

يظهر أحد الكليبات المصورة حوالي 500 نوع من الزنابق النابتة في جناح ويليم ألكسندر في لوحة فوضوية الألوان تستثني منها فقط الأزرق والأسود حسب قول الحدائقي مايكل فان دار فوت.

ويشير مدير الحديقة بارت سييمرينك إلى أنهم سرعان ما أدركوا فور اجتياح فيروس كورونا لأوروبا قبل بضعة أسابيع أن الحديقة لن تفتح أبوابها أمام الجمهور هذه السنه وقال : "ما كان يمكن للتوقيت أن يكون أسوأ من ذلك". ويذكر أن حديقة كويكنهوف تستقبل كل عام 1.5 مليون زائر يأمل المنظمون هذا العام أن تحقق جولة 360 درجة التي تمت بواسطة درون أن تمتع الناس بالقدر عينه.