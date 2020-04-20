"القهوة" هي الرابح الأكبر في زمن الوباء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شهدت أسعار البنّ سيما "أرابيكا" ارتفاعاً هائلاً في ظل أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف حيال توفره. وقد أدت الجائحة إلى حدوث خلل أنتجته حالة الحجز المنزلي مما أدى إلى خوف الدول التي بدأت بتكديس المخزون.

وبما أن الناس أيام الحجز يحتاجون بشكل أكبر إلى القهوة لتعديل أمزجتهم فإن الطلب عليها ساهم في رفع سعرها وهذا خبر جيد للمزارعين في مناطق إنتاج البن الرئيسية في العالم الذين خاضوا صراعات طويلة في ظل استمرار تراجع الأسعار على مدى السنوات الأخيرة الماضية.

وأفادت المنظمة الدولية للقهوة بأن ما يزيد عن 2 مليون مزارع حول العالم يعانون من أجل تغطية تكاليف التشغيل مع استمرار ارتفاع الأسعار.