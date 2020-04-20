كلمات محمد بن راشد جوهر جدارية جديدة لبراند دبي بالتعاون مع بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

"الجميع اليوم مسؤول عن الجميع"، كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحمل الكثير من المعاني الغنية والدلالات الوطنية، تزيّن وتعنون، برفقة رسمة معبرة لسموه، جدارية فنية جديدة أنجزها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع بلدية دبي، وبالتعاون مع الفنانة الإماراتية موزة السبوسي، حيث تتمركز في منطقة المركز التجاري 2.

وقد نشر المكتب الإعلامي تغريدة على حسابه على تويتر، أمس، تضمنت فيديو يحكي عن هذا العمل الجديد ويعرض لجمالياته وأهميته.

ويأتي هذا العمل الإبداعي ليعكس الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على سلامة أبناء المجتمع، وتحفيز سموه لجميع أفراد المجتمع، بشكل دائم، لأن يكونوا مسهمين بفعالية ومسؤولية في حفظ أمن وسلامة الوطن وأهله.

"الجميع اليوم مسؤول عن الجميع"

محمد بن راشد آل مكتوم ..

عمل إبداعي جديد لـ "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع بلدية #دبي، وبالتعاون مع الفنانة الإماراتية موزة السبوسي#خلك_في_البيت @Brand_Dubai @DMunicipality pic.twitter.com/KITR4ikGyG — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 19, 2020