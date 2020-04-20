قصة أغرب من الخيال .. جنين يقفز من بطن أمه إثر حادث

المصدر: البيان الإلكتروني

في قصة أغرب من الخيال قفز جنين من بطن أمه إثر حادث سير في ولاية جورجيا الأمريكية .

وفي تفاصيل القصة التي أوردها موقع " سكاي نيوز " فقد اضطرت سيدة أمركية إلى قيادة سيارتها فجرا وبسرعه ، لتصطحب ابنتها التي ظهرت عليها آلام المخاض بشدة، وبدا أنها باتت على وشك وضع جنينها.

راحت المرأة تقود سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بعد نحو 20 ميلا شمال شرقي مدينة أتلانتا، بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي تعاني من الآلام.

وبسبب ارتباك الأم السائقة انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع رطب بندى الصباح، فانحرفت عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني.

وخلال سرعة انحدار السيارة، حدث ما لا يصدق، إذ ولدت غراهام طفلها دون أي تدخل، وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف إلي أين ذهب.

وعند حضور دورية الشرطة كانت السيدتان منهارتان وهما يصرخان "أين الطفل.. أين الطفل؟"، فيما السيارة غارقة في الطين.

وعلى الفور بادر رجال الشرطة بالبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنا منهم أنه ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة، لكن دون جدوى.

وبعد فترة قصيرة استطاع أحد ضباط الدورية أن يعثر على الرضيع أسفل معقد السيارة الأمامي بعد أن رأت الام بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى.

وذكرت قناة "فوكس 5" التي نشرت القصه أن الطفل بصحة جيدة، فيما دخلت الأم لفترة من الوقت العناية المركزة للتأكد من سلامتها.

قصة أغرب من الخيال .. جنين يقفز من بطن أمه إثر حادثhttps://t.co/8poBeQdx65#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kB9Q7Gdrvw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 20, 2020