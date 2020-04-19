«الماراثون الثقافي»يؤكد دعم الإمارات لمجتمع الفنون العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

وجّه معالي زكي نسيبة، وزير دولة، رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن، استجابة لهذه الفترة العصيبة التي تواجه جميع شعوب العالم، وذلك في ختام ندوة «الماراثون الثقافي»، التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي، واستمرت لمدة 24 ساعة.

وقال معاليه، في الوقت الذي توسع فيه دولة الإمارات دعمها لمجتمع الفنون العالمي، كانت هذه الندوة الحية، بمثابة ساحة لاجتماع المتخصصين في الفنون في جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الحلول للتعافي والخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.

وعلّق معالي زكي نسيبة، في ختام هذه الندوة الناجحة، قائلاً: «إن الأزمة التي تواجه العالم اليوم، هي بمثابة دعوة إلى الوحدة والتكاتف، ويسرنا أن نقود هذه المبادرة لتحقيق ذلك. إن مشاركة وتعاون المتخصصين في الفنون في هذا الاجتماع الافتراضي، بداية رائعة لتعافينا. دعونا نواصل العمل معاً، ونلتزم بالمضي قدماً نحو آفاق أوسع».

وشارك في الندوة سفراء وقناصل دولة الإمارات في سنغافورة وهونغ كونغ والهند وبلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، استضافوا خلالها مديري متاحف وفنانين واختصاصيي التصميم ومؤسسات ثقافية لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد-19»، مع استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد والتخلّص من آثار الأزمة.

وقد افتتح الندوة محمد بلفقيه، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، بجلسة نقاش مع جاسون أونغ، من معرض سنغافورة الوطني.

وبعد ذلك، شاركت مريم الشامسي، القائم بأعمال سفارة الدولة بالإنابة لدى هونغ كونغ، مع السيد ويليام مولسوورث مدير معرض دي سارث في هونغ كونغ، والسيد فابيو روسي، الرئيس المشارك لجمعية الفنون، بفعالية لتبادل الأفكار حول تأثير جائحة «كوفيد-19» في المشهد الثقافي. وشارك الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، في جلسة نقاشية مع سانجوي روي من مؤسسة جايبور للآداب.

تلت الجلسة، مناقشة بين محمد أبوشهاب، سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، وبول دوجاردين، الرئيس التنفيذي والمدير الفني لمركز الفنون الجميلة في بروكسل (بوزار). وأجرت حفصة العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى ألمانيا، مناقشة مع المؤرخة الفنية دوروثا شون مديرة كونستهاوس دالم في برلين. كما ناقش علي الأحمد، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، ومصطفى بوهاتي، الرئيس التنفيذي لشركة لوما آرل، دور المؤسسات الخاصة والتمويل لدعم الفنون.

وعقد ناصر الخاجة رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية في سفارة دولة الإمارات لدى إيطاليا، جلسة مع الباحثة الإيطالية أناليزا روسو.

تلت هذه الجلسة، مناقشة بين ماجد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى إسبانيا، وخوان إغناسيو فيدارتي، المدير العام لمتحف غوغنهايم بلباو. كما عقد منصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، جلسة مع روكسان زان مديرة سوثبي الشرق الأوسط.

ونظمت جلسة جمعت فهد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى كندا، والدكتور إيبو. وضمت الجلسة الختامية للندوة، عبد الله السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، وإيوان ماكوين، كبير أمناء التصميم والعمارة المعاصرة في المعرض الوطني لفيكتوريا.