فنون «الاسكتش نوت» تتصدى لـ«كورونا»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

يعد فن التدوين البصري من أهم الفنون الإبداعية المعاصرة التي تم تطويرها عبر العصور، والتي بدأت من رسومات ورموز على جدران المعابد والكهوف، والتي حملت رسائلها قيماً حول تاريخ الحضارات المكتشفة، وأثبتت فعاليتها في اكتشاف الكثير من العادات والتقاليد والحياه اليومية والاقتصادية في هذه المجتمعات، والتي اختلفت منابع رؤياها بحسب اختلاف المنتج لها، لأن العمل الفني هو الجهد الفكري المدرب والمنظم والمرتبط بمستوى ثقافة وتربية نمط حياة صاحبه ومنتجه، واليوم يلجأ الكثير من الفنانين والمحترفين المتخصصين إلى «الاسكتش نوت» بهدف بث رسائل توعوية ضد انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19) عبر استخدام وسائل مبتكرة ومبسطة تمزج بين تدوين المعلومات والرسم.

اختزال المعلومات

وتتمحور الفكرة الرئيسية حول القدرة على التركيز على الأفكار الرئيسية وتفكيكها إلى مجموعة من الكلمات والرسوم الدلالية التي يسهل استرجاع معلوماتها المختزلة، ومن ثم سهوله نشرها واستوعابها، والتي باتت من الهويات المفضلة لدى الدارسين وطلاب المدارس كوسيلة تعليمية مساعدة على حفظ المعلومات وتلخيص المذاكرات الدراسية، وتضمينها العناوين الرئيسية والفرعية والمضمون الذي تزينه الرسوم التعبيرية الفنية على الورق.

الأشكال الخمسة

ويعتقد الخبراء المتطورون لهذا النوع من الفنون التفاعلية أن هناك العديد من المهارات الأساسية التي تسهم في تطوير الأدوات الفنية للفنان للتركيز على الفكرة والنقاط الملهمة في المحتوي المعد إما عن طريق الرسومات التي لا تحتاج إلى إضافة الكلمات، أو التدوين الخطي من خلال إجراء بعض التعديلات على شكل وطبيعة الخط من حيث بروزها أو ألونها، ضمن إطار الأشكال الهندسية الخمسة الأساسية المتعارف عليها وهي الدائرة، المثلث إلى جانب المربع، والخط، النقطة، وكيف يمكن رسم نماذج أولية أو بسيطة لأشخاص، حيوانات، نباتات، والتعبير عن حالتها المذكورة في المحتوى من خلال رسم خارج المألوف، أو حركية تتضمن الانفعالات والمشاعر والحالة.

وتعتبر القدرة على التعبير وإضافة أيقوناتها المرتبطة بإظهار المشاعر مثل الحزن أو الدهشة والتفاؤل وغيرها من الحالات المتعارف عليها بوضوح من خلال النموذج المرسوم، تعتبر من أهم نقاط القوة في التدوين البصري، والتي تهدف من خلال أسلوب الفنان الخاص ورؤيته الفنية للنتيجة النهائية للعمل إلى ربط التفاصيل والمعلومات ببعضها، وفي الوقت ذاته لفصل الأفكار عن بعضها وإعطائها ملامح تنظيمية واضحة.